ミルク風味あんとチョコが溶け合うやさしい味わい！あわしま堂「ねこのむぎちゃん」

あわしま堂から、愛媛県の特産物「はだか麦」を使用したお饅頭「ねこのむぎちゃん」を2025年7月1日(火)から販売開始します。

あわしま堂「ねこのむぎちゃん」

内容量 :1個

販売期間:2025年7月1日(火)〜8月下旬

販売場所:中四国・九州エリアの量販店、公式オンラインショップ、Amazon

※公式オンラインショップとAmazonでの販売は8月中旬ごろまでを予定しています

大麦の一種であるはだか麦。

愛媛県は38年連続で生産量日本一!麦みその原料やパン、ウイスキーなど、さまざまな形で親しまれている食材です。

そんなはだか麦をお饅頭の生地に使用し、ほんのり香ばしく、しっとりと焼き上げています。

お饅頭は、まるっとかわいい猫の形。

茶トラネコの名前でお馴染みの「ムギ」と「麦」をかけ合わせて、「ねこのむぎちゃん」と名付けました。

■ミルク風味あん×チョコペーストを包んだお饅頭

ほんのり香ばしい生地で、ミルク風味のあんとチョコペーストを包んでいます。

やさしい甘さの餡に甘いチョコが溶け合う、心ほどける味わいに仕上がっています。

■商品情報

この商品は、中四国・九州エリアの量販店、公式オンラインショップ、Amazonで購入できます。

公式オンラインショップとAmazonでは、15個入と28個入のみの販売です。

また、公式オンラインショップ限定で地域限定商品を詰め合わせた和菓子セットも発売。

ねこのむぎちゃんだけでなく、その他の新商品も一緒に楽しめます。

販売場所

はだか麦のおいしさをお届け!

