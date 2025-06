アンパンマンワールドの街並みが再現され、ごっこ遊びなどが楽しめる！横浜アンパンマンこどもミュージアム 3F 『みんなのまち』リニューアル

横浜アンパンマンこどもミュージアムの3Fフロア「みんなのまち」が、2025年7月16日(水)にリニューアルオープンします。

横浜アンパンマンこどもミュージアム 3F 『みんなのまち』リニューアル

期間 :2025年7月16日(水)〜

場所 :3F ミュージアム みんなのまち

※ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL : 045-227-8855

FAX : 045-227-8860

交通アクセス: みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 : 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00) /

1Fショップ&フード・レストラン 10:00〜18:00

※営業時間は変更になる場合があります

入館料 : 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上 ※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1F ショップ&フード・レストランは入場無料

休日 : 12/31〜1/2 ※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

横浜アンパンマンこどもミュージアムの3Fフロア「みんなのまち」が、2025年7月16日(水)にリニューアルオープン!

「みんなのまち」は、アンパンマンワールドの街並みが再現され、ごっこ遊びなどが楽しめるエリア。

今回のリニューアルでは、実際に入って遊べる建物が増え、より楽しく、より遊びごたえのある空間へとパワーアップします。

建物の中には、アンパンマンの仲間たちがいて、一緒に写真撮影もできます。

「みんなのまち」に新しく追加される遊び

■みんなでお祝い!

ちびぞうくんの家に集まってみんなでパーティー。

バースデーソングが終わって、みんなでろうそくを吹き消すと、びっくり!楽しいことが起こります。

お子さまが座れる椅子もあり、パーティーを楽しむ仲間たちとの写真が撮影できるフォトスポットとしてもおすすめです。

■ハンバーガーをつくろう!

しょくぱんまんやハンバーガーキッドがいるのは、西部のまちに出てきそうな建物。

トマトやレタス、お肉などを自由に組み合わせて、できたハンバーガーを「はい、どうぞ」。

お父さん、お母さんたちに渡して、親子いっしょにお店やさんごっこも楽しめます。

■おしゃれをたのしもう!

お洋服やリボン、ピンク…かわいいがいっぱい詰まったウサこちゃんの家。

おそろいのリボンで、おしゃれを楽しむメロンパンナちゃんたちとガーリーな1枚が撮れるフォトスポットです。

■音であそぼう♪

カラフルな楽器を演奏して遊ぶことができます。

たいこやベルはたたくだけで音が出るので、小さなお子さまも直感的に楽しめます。

すてきな曲に、ばいきんまんも我慢できずに、ポスターから飛び出しています。

★メインステージ「あつまれ!みんなの『おいしくな〜れ!』」7月25(金)から再演!

■あつまれ!みんなの「おいしくな〜れ!」

アンパンマンにあこがれるクリームパンダが、ジャムおじさんのパン作りをお手伝い。

失敗してくじけそうになりながらも、アンパンマンやばいきんまんの励ましで頑張ります。

本ステージのテーマにもなっている「アンパンマンのマーチ」をアンパンマンたちが歌ってステージを盛り上げます。

