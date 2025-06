実際にふれあえる人気の“ふれあい体験コーナーも！「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2025」＆「まるっと小動物展 2025」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」において、「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2025」を2025年8月1日(金)〜8月17日(日)に開催します。

「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2025」&「まるっと小動物展 2025」

開催日時:2025年8月1日(金)〜8月17日(日)

営業時間:10:00〜17:00(※貸切プランのみ18:00まで)

休館日 :なし

会場 :TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 :大人(高校生以上) 1,100円/子供(3歳〜中学生) 800円

※「まるっと小動物展 2025」単体入場の場合は500円/

3歳以下は入場無料(3歳以下の単独入場不可)

出展者 :29組

主催 :BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

会場内には、カブトムシやクワガタと実際にふれあえる人気の“ふれあい体験コーナー”を2025年も設置。

さらに今回は、まるっとしたフォルムと愛らしい表情で人気のハムスターやリス、ハリネズミなどが主役となる展覧会「まるっと小動物展 2025」も同時開催されます。

昆虫とのふれあいを楽しめるだけでなく、癒し系小動物たちの魅力も一度に体感できる、夏休みにぴったりのイベントです。

子どもから大人まで、幅広い世代に楽しめる内容となっています。

■サタンオオカブトやギラファノコギリクワガタも登場!レア昆虫が集まる真夏の冒険へ!

会場内には、本物の木を使用した特設スペースを設置。

まるで自然の中にいるかのような空間で、子どもたちに大人気のカブトムシやノコギリクワガタをはじめ、虹色に輝く“世界一美しいクワガタ”とも称されるニジイロクワガタ、迫力満点の外国産カブトムシであるコーカサスオオカブト、サタンオオカブト、ヘラクレスオオカブトなど、貴重な昆虫たちとのふれあい体験を楽しめます。

さらに2025年は、新たに「メタリフェルホソアカクワガタ」が仲間入り。

昨年好評だったパリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、ギラファノコギリクワガタ、マンディブラリスフタマタクワガタなど、人気のレア種ともふれあえる特別な機会を引き続き用意されています。

<初日からふれあえるレア種>

カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、

コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、

オオクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタ

<8月11日(月)からふれあえるレア種>

カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、

コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、

オオクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタ、サタンオオカブト、

ギラファノコギリクワガタ、マンディブラリスフタマタクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタ

※レア種は予定となり急遽変更になる場合もあります。

■間違い探しで“昆虫マスター”の称号をゲット!

会場内に設置された特設コーナーでは、子どもたちが楽しめる「間違い探しチャレンジ」を開催!

展示内に潜んだ“まちがい”を見つけて、答えが分かったらスタッフに伝えてみよう!

見事正解すると、その場で“昆虫マスター”の称号とともに、ささやかなプレゼントがもらえるかも!?

※対象:小学生以下のお子さま限定

※先着1日15組限定(なくなり次第終了)

