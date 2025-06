繊細な素焼きのクレープ生地の味わい！ブルボン「クラフト ルマンド クリスプ」

ブルボンは、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」で、2025年6月30日(月)に「クラフト ルマンド クリスプ」の新商品2品などを販売開始します。

ブルボン「クラフト ルマンド クリスプ」

内容量 :8本

価格 :1,180円(税込)

賞味期限:6ヵ月

“クラフト ルマンド クリスプ”シリーズは繊細な素焼きのクレープ生地の味わいをお届けしたいという思いから誕生した新しいルマンドです。

発酵バターをたっぷりと練り込んで焼きあげたクレープ生地を幾重にも丁寧に折り重ね、その上にペーストを塗り軽く焼きあげています。

香ばしい素焼きのクレープ生地が持つ独創的なクリスピー食感とペーストに使用した素材の風味豊かな味わいを楽しめます。

Op.004 チーズ

発酵バターをたっぷりと練り込んで焼きあげたクレープ生地を幾重にも丁寧に折り重ね、その上にコク深い味わいのチーズペーストを塗り軽く焼き上げました。

食感とともに生地の香ばしさと芳醇なチーズの風味が重なる商品です。

Op.005 メープル

発酵バターをたっぷりと練り込んで焼きあげたクレープ生地を幾重にも丁寧に折り重ね、その上にメープルシュガーペーストを塗り軽く焼き上げました。

発酵バターの香りとメープルシュガーのやさしい甘味との絶妙な調和を楽しめます。

吉田バテンレース コラボレーショングッズ

吉田バテンレース コラボレーショングッズから「ハンカチ」「巾着」を発売します。

クラフト ルマンドとご一緒に、大切な方へのとっておきの贈り物として用意しました。

〇ハンカチ

色 :ピンク・白・ベージュ

価格:4,800円(税込)

〇巾着

色 :白のみ

価格:5,800円(税込)

【上越高田の伝統の手仕事を受け継ぐ「吉田バテンレース」】

バテンレースとは、明治時代に日本に伝わったレース製品です。

糸を幅1センチほどのテープ状に編んだ「ブレード」と呼ばれる縁飾りで図柄の輪郭を描き、その内側を様々なかがり模様を施して作られます。

すべて手作業による職人の技術が美しいレースを生み出しています。

新潟県上越市高田の吉田バテンレースは、ブレードから制作まで一貫生産でバテンレース製品を制作しており、2022年(令和4年)「新潟県伝統工芸品」に指定されました。

