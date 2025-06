PLANTはえがわとコラボした「えがわの水羊かん風アイスバー」を2025年7月4日(金)に限定発売します。

PLANT「えがわの水羊かん風アイスバー」

販売価格:税抜き220円(税込み237円)

発売日 :2025年7月4日(金)

販売店舗:SUPER CENTER PLANT全23店舗、公式ウェブサイト

※「えがわの水羊かん」の販売は毎年11月〜3月末までの販売となります

PLANTはえがわとコラボした「えがわの水羊かん風アイスバー」を2025年7月4日(金)に限定発売!

全国的には夏に食べるイメージの水ようかんですが、福井県では冬にこたつに入って食べる風習があります。

この夏は、ひんやりと心も癒される福井の涼味を堪能できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福井の故郷の味がアイスに!PLANT「えがわの水羊かん風アイスバー」 appeared first on Dtimes.