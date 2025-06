あわしま堂は至福とろけるわらび餅を販売中。

あわしま堂「至福とろけるわらび餅」

内容量 :400g(1箱あたり)

別添 :きな粉、抹茶きな粉、黒蜜

販売場所:公式オンラインショップ、愛媛本社直売所、

あわしまる(久留米・うきは物流センター内直売所)

あわしま堂は至福とろけるわらび餅を販売中です。

今までにないほどとろける食感と、様々な食べ方が楽しめる新感覚のわらび餅。

口の中いっぱいに広がるわらび餅の味わいを楽しめます。

冷凍でお届けするので、お好きなタイミングで解凍して楽しめます。

甘さ控えめのわらび餅生地は、黒糖を使用してコクをアップ。

そのままはもちろん、3種のトッピング(きな粉、抹茶きな粉、黒蜜)もお付けしているので味変しても美味しく楽しめます。

3種のトッピング こだわりの素材

素材にこだわったトッピングで、味を変えても楽しめます。

・国産大豆使用の香ばしい深煎りきな粉

・香り高い宇治抹茶入りきな粉

・沖縄県産黒糖を使用した黒蜜

わらび餅×〇〇 おすすめアレンジレシピ

とろける食感だからこそのアレンジレシピもおすすめです。

お好みのアイスと混ぜてトルコアイス風、醤油を加えてみたらしタレなど、わらび餅として食べるだけでは終わらない楽しみ方も可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘さ控えめのわらび餅生地は、黒糖を使用してコクをアップ!あわしま堂「至福とろけるわらび餅」 appeared first on Dtimes.