「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機」など「エヴァ」関連可動フィギュア4商品の予約受付が本日7月1日より開始
「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」
BANDAI SPIRITSは、「エヴァンゲリオン」関連4商品の予約受付を7月1日より開始する。
価格は「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」が35,200円、「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍（リニューアルカラーエディション）」（再販）が9,900円、「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」と「S.H.Figuarts 綾波レイ」が各8,800円。商品の発送は、「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」のみ12月で、他3商品は11月の予定。
METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius
価格：35,200円
商品発送：11月 予定
「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念し、全長約370mmを超える“ガイウスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品が登場。
セット内容本体 交換用手首パーツ左右各6種 プログレッシブ・ナイフ マゴロク・エクスターミネート・ソード マゴロク・エクスターミネート・ソード用鞘 カウンターソード カウンターソード用鞘 腿部パイロン パレットライフル パレットライフルオプション一式 ハンドガン アンビリカルケーブル一式 ジョイント一式 ゴーグル付交換用頭部パーツ 脛前部アーマー ガイウスの槍 専用台座一式 支柱
槍を保持するための新規手首パーツが付属
ホロ箔による周年ロゴをあしらった、特製台座が付属
鋼の筋肉を持つエヴァンゲリオン初号機、“鋼のエヴァンゲリオン”。本編メカニックデザイナーである山下いくと氏によって、METAL BUILDのためにデザインされた
合金を各部に配した、圧倒的な質感が鋼の体躯を演出
練り込まれた設計が、圧倒的な躍動感を実現
マゴロク・エクスターミネート・ソード、カウンターソードの刀身にはつや消しメッキを施し、質感を高めている
腿部パイロンや、肩部に各種武装を懸架可能。様々なスタイルやシルエットを構築できる
頭部や脛前部へのアーマー装着により、さらに新たなイメージを生み出す
パレットライフルは、オプションパーツによりロングバレル、銃剣状態の運用が可能に
ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍（リニューアルカラーエディション）再販
価格：9,900円
商品発送：11月 予定
本商品は、2020年に発売された「ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン初号機 -新劇場版-」を、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をイメージしたカラーリングへと一新したリニューアル版。新規造形のカシウスの槍とカシウスの槍用の手首が付属し、大迫力の劇中戦闘シーンが再現できる。
セット内容本体 交換用手首左右各6種 パレットライフル プログレッシブナイフ カシウスの槍 魂STAGE用ジョイント
本体カラーリングは「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をイメージしたカラーリングへと一新
新規でカシウスの槍、カシウスの槍用の手首が付属
カシウスの槍を使用すれば劇中のシーンが再現可能。「ROBOT魂〈SIDE EVA〉エヴァンゲリオン第13号機」は別売り
S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー/綾波レイ
【共通情報】
価格：各8,800円
TVシリーズ放映から30周年を記念して、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より 「式波・アスカ・ラングレー」と「綾波レイ」をプラグスーツ姿でS.H.Figuarts化。
柔らかなポージングを取らせるための可動構造により、綺麗なシルエットを保ちつつ、胸の反りや腰の捻り等のポージングをとらせることができる。また、太ももの内側でのロール可動と、膝を曲げた状態での膝のロール可動により、柔らかな座り方も自然にポージングが可能だ。
通常顔以外に交換用表情パーツが5種付属。作中のシーン等から特徴的なシーンを選んでおり、一部表情にはチークのグラデーションを施し、柔らかな表情になるように調整されている。
S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー
商品発送：12月 予定
セット内容本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用表情パーツ5種 専用台座一式 支柱用延長パーツ 交換用バックパックパーツ
「S.H.Figuarts 綾波レイ」（別売り）と一緒に飾りやすいように、ハニカム形状のクリアレッドの専用台座も付属
S.H.Figuarts 綾波レイ
商品発送：11月
セット内容本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用表情パーツ5種 専用台座一式 交換用バックパックパーツ
「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」（別売り）と一緒に飾りやすいように、ハニカム形状のクリアイエローの専用台座も付属
(C)khara
(C)カラー
※発売日は流通により前後する場合があります。