【7月1日予約受付開始】 「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」35,200円 「ROBOT魂 <SIDE EVA> エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション)再販」9,900円 「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」8,800円 「S.H.Figuarts 綾波レイ」8,800円

「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」

BANDAI SPIRITSは、「エヴァンゲリオン」関連4商品の予約受付を7月1日より開始する。

価格は「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」が35,200円、「ROBOT魂 <SIDE EVA> エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション)」(再販)が9,900円、「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」と「S.H.Figuarts 綾波レイ」が各8,800円。商品の発送は、「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」のみ12月で、他3商品は11月の予定。

METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius

価格:35,200円

商品発送:11月 予定

「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念し、全長約370mmを超える“ガイウスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品が登場。

セット内容

本体 交換用手首パーツ左右各6種 プログレッシブ・ナイフ マゴロク・エクスターミネート・ソード マゴロク・エクスターミネート・ソード用鞘 カウンターソード カウンターソード用鞘 腿部パイロン パレットライフル パレットライフルオプション一式 ハンドガン アンビリカルケーブル一式 ジョイント一式 ゴーグル付交換用頭部パーツ 脛前部アーマー ガイウスの槍 専用台座一式 支柱

槍を保持するための新規手首パーツが付属

ホロ箔による周年ロゴをあしらった、特製台座が付属

鋼の筋肉を持つエヴァンゲリオン初号機、“鋼のエヴァンゲリオン”。本編メカニックデザイナーである山下いくと氏によって、METAL BUILDのためにデザインされた

合金を各部に配した、圧倒的な質感が鋼の体躯を演出

練り込まれた設計が、圧倒的な躍動感を実現

マゴロク・エクスターミネート・ソード、カウンターソードの刀身にはつや消しメッキを施し、質感を高めている

腿部パイロンや、肩部に各種武装を懸架可能。様々なスタイルやシルエットを構築できる

頭部や脛前部へのアーマー装着により、さらに新たなイメージを生み出す

パレットライフルは、オプションパーツによりロングバレル、銃剣状態の運用が可能に

ROBOT魂 <SIDE EVA> エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション)再販

価格:9,900円

商品発送:11月 予定

本商品は、2020年に発売された「ROBOT魂<SIDE EVA> エヴァンゲリオン初号機 -新劇場版-」を、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をイメージしたカラーリングへと一新したリニューアル版。新規造形のカシウスの槍とカシウスの槍用の手首が付属し、大迫力の劇中戦闘シーンが再現できる。

セット内容

本体 交換用手首左右各6種 パレットライフル プログレッシブナイフ カシウスの槍 魂STAGE用ジョイント

本体カラーリングは「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をイメージしたカラーリングへと一新

新規でカシウスの槍、カシウスの槍用の手首が付属

カシウスの槍を使用すれば劇中のシーンが再現可能。「ROBOT魂〈SIDE EVA〉エヴァンゲリオン第13号機」は別売り

S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー/綾波レイ

【共通情報】

価格:各8,800円

TVシリーズ放映から30周年を記念して、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より 「式波・アスカ・ラングレー」と「綾波レイ」をプラグスーツ姿でS.H.Figuarts化。

柔らかなポージングを取らせるための可動構造により、綺麗なシルエットを保ちつつ、胸の反りや腰の捻り等のポージングをとらせることができる。また、太ももの内側でのロール可動と、膝を曲げた状態での膝のロール可動により、柔らかな座り方も自然にポージングが可能だ。

通常顔以外に交換用表情パーツが5種付属。作中のシーン等から特徴的なシーンを選んでおり、一部表情にはチークのグラデーションを施し、柔らかな表情になるように調整されている。

S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー

商品発送:12月 予定

セット内容

本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用表情パーツ5種 専用台座一式 支柱用延長パーツ 交換用バックパックパーツ

「S.H.Figuarts 綾波レイ」(別売り)と一緒に飾りやすいように、ハニカム形状のクリアレッドの専用台座も付属

S.H.Figuarts 綾波レイ

商品発送:11月

セット内容

本体 交換用手首パーツ左右各5種 交換用表情パーツ5種 専用台座一式 交換用バックパックパーツ

「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」(別売り)と一緒に飾りやすいように、ハニカム形状のクリアイエローの専用台座も付属

(C)khara

(C)カラー

※発売日は流通により前後する場合があります。