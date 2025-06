7月に突入し、2025年も半分が経過。今年はNintendo Switch 2がついに発売され、ゲーム業界はより一層盛り上がりをみせているように思う。

その裏で、スマホ向けなどのオンラインゲームはサービスが終了してしまったタイトルもある。大手メーカー開発や有名IPを使用したゲーム、長年に渡って運営されてきたタイトルなどのサービス終了には思わず驚いた方も多いのではないだろうか。

弊誌では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし紹介している。今回、2025年の折り返しを迎えたこのタイミングで上半期に惜しまれつつも終了してしまったタイトルをまとめてみたので、この半年を振り返るとともに、オフライン版のリリースといった情報を見逃していないかなど、今一度確認してみてほしい。

2025年上半期(1月~6月)サービス終了ゲームタイトル一覧

2025年上半期(1月~6月)サービス終了ピックアップタイトル

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 ぼくらの甲子園!ポケット カヤック 2014年9月12日 2025年1月8日 発見!ともだちはくま エイノバ 2021年8月26日 2025年1月14日 青山オペレッタ CYBIRD 2024年4月30日 2025年1月15日 モルガナティック・アイドル CYBIRD 2024年3月5日 2025年1月15日 BLUE PROTOCOL バンダイナムコオンライン 2023年6月14日 2025年1月18日 機動都市X NetEase Games 2019年7月25日 2025年1月20日 ネバーアフター ~逆転メルヘン~ NetEase Games 2023年8月31日 2025年1月20日 白夜極光 Level Infinite 2021年6月17日 2025年1月24日 真・北斗無双 コーエーテクモ 2020年12月15日 2025年1月27日 陰陽百鬼物語GO NetEase Games 2024年6月18日 2025年1月30日 この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ サムザップ 2020年2月27日 2025年1月30日 悪魔王子と操り人形 ドリコム 2024年6月3日 2025年1月31日 金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち 東映アニメーション 2024年1月17日 2025年1月31日 かんぱに☆ガールズ RE:BLOOM DMM Crypto 2024年10月1日 2025年1月31日 フィッシュアイランド リヴァイブ G・O・P 2023年10月26日 2025年2月6日 職場少女 Fighting! IYAGAMES 2024年1月18日 2025年2月7日 Wolf Toxic (ウルトキ)オオカミ男に気をつけろ アリスマティック 2018年3月1日 2025年2月10日 開放空間:Over Field NetEase 2024年10月15日 2025年2月17日 Hood: Outlaws & Legends オーイズミ・アミュージオ 2022年4月5日 2025年2月18日 クリプトキャッチ!釣り★スタ BLRD 2024年6月20日 2025年2月20日 真・三國無双 M ネクソン 2023年11月22日 2025年2月20日 茜さすセカイでキミと詠う マイネットゲームス 2017年4月20日 2025年2月25日 三国ぱれっと~花咲く英雄譚~ ANTIC TECNOLOGY 2023年12月20日 2025年2月25日 ひぐらしのなく頃に 命 マイネットゲームス 2020年9月3日 2025年2月27日 カートライダー ドリフト ネクソン 2023年1月9日 2024年2月27日 メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 - Happy Elements 2014年1月31日 2025年2月27日 My Marionette Atelier-ドールきせかえ CYBIRD 2023年10月2日 2025年3月3日 メギド72 DeNA 2017年12月7日 2025年3月9日 廻らぬ星のステラリウム フリュー 2024年4月23日 2025年3月10日 プリストンテールM FOWGAMES 2024年3月21日 2025年3月12日 約束のネバーランド~狩庭からの脱走~ サイバーエージェント/GOODROID 2021年4月22日 2025年3月19日 デッドバイデイライト・モバイル NetEase Games 2022年4月28日 2025年3月20日 嵐を呼ぶ女たち-宮廷乱舞- Origin Mood 2020年11月12日 2025年3月31日 大熱闘 ドラゴンスマッシュ ルーデル 2020年1月22日 2025年3月31日 チョコットスタジアム cocone v 2024年8月5日 2025年3月31日 モンスタークリエイト PICTOY 2024年3月15日 2025年3月31日 人生はウーパールーパー観察記 Anova 2023年12月5日 2025年3月31日 もふピヨキャッチ Anova 2023年10月13日 2025年3月31日 神式一閃 カムライトライブ Mynet Games 2017年8月1日 2025年3月31日 グルーヴコースター 2 オリジナルスタイル TAITO 2015年7月1日 2025年3月31日 疾風幕末演義 アピリッツ 2012年4月23日 2025年4月11日 関ヶ原演義 アピリッツ 2012年4月2日 2025年4月11日 繚乱三国演義 アピリッツ 2012年10月9日 2025年4月11日 ポケピア ~ポケコロユートピア~ ココネ 2022年3月1日 2025年4月1日 De:Lithe ~忘却の真王と盟約の天使~ enish 2020年1月22日 2025年4月15日 レベル上げにすごくちょうどいい島 KONAMI 2024年6月18日 2025年4月15日 アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実 アピリッツ 2019年7月30日 2025年4月17日 お伽の王子様と誘惑マリアージュ アリスマティック 2014年3月18日 2025年4月21日 BTSクッキングオン:TinyTANレストラン Com2uS Japan 2024年8月7日 2025年4月24日 カイジ外伝: 激熱の街 リッチエイリアン 2024年10月7日 2025年4月30日 パルティグランデ グラビティゲームアライズ 2023年8月29日 2025年4月30日 あつまれモルカー!PUI PUI パズル GOODROID 2021年12月8日 2025年5月12日 トモダチクエスト Rekoo Japan 2021年3月30日 2025年5月15日 スタートリガー Rekoo Japan 2017年8月25日 2025年5月15日 ときめきアイドル オフライン版 KONAMI 2019年1月15日 2025年5月16日 天地の如く~激乱の三国志~ 6waves 2019年3月25日 2025年5月19日 ガンダムトライヴ バンダイナムコオンライン 2015年6月5日 2025年5月27日 たべっ子どうぶつTime Dynamic track 2024年3月26日 2025年5月29日 Re:ゼロから始める異世界生活 Witch's Re:surrection KADOKAWA 2024年8月26日 2025年5月30日 豪傑三国~盃に映る華~ ANTIC TECNOLOGY 2024年1月30日 2025年5月30日 シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK HONEY∞PARADE GAMES 2017年11月29日 2025年5月30日 魔女のふろーらいふ NetEase Games 2024年11月26日 2025年5月30日 LINE ポコパン LINEヤフー 2013年5月28日 2025年6月11日 ディフェンスダービー KRAFTON 2023年8月3日 2025年6月13日 コリラックマのねじ巻きレンジャー イマジニア 2023年2月21日 2025年6月24日 ULTRAMAN:BE ULTRA DAYAMONZ 2020年5月1日 2025年6月30日 ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト グリーエンターテインメント 2020年10月29日 2025年6月30日 バイオハザード RE:バース カプコン 2022年10月28日 2025年6月30日 マブラヴ:ディメンションズ NextNinja 2023年7月11日 2025年6月30日 新日コレクション 新日本プロレスリング 2019年11月25日 2025年6月30日 五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。 enish 2020年10月27日 2025年6月30日

2025年1月18日22時 サービス終了

メーカー:バンダイナムコオンライン

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオによる共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」の中核を成すコンテンツとして開発されたオンラインアクションRPG。2023年6月14日にPC版のサービスが開始し、その後はPS5/Xbox Series X|Sにも対応。アニメの中に入り込んだような美麗グラフィックスで、自由度の高い冒険を楽しめた。

【『BLUE PROTOCOL』サービス終了のお知らせ】

サービス終了は2025年1月18日。終了の理由については、今後皆様に満足いただけるサービスを継続的に行なうことが困難であると判断したため、としている。2023年6月14日のPC版サービス開始から約1年7カ月での終了となった。

□「BLUE PROTOCOL」サービス終了のお知らせ

2025年1月24日13時 サービス終了

メーカー:Level Infinite

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、Level InfiniteによるAndroid/iOS用(DMM GAMESではPC版でプレイ可能)ラインストラテジーRPG。科学と魔法が織りなす幻想的な世界を舞台に、個性豊かなキャラクターたちの活躍を描いた壮大な物語を楽しめた。

【【白夜極光】ゲームプレイ紹介PV】

サービス終了は2025年1月24日。終了の理由としては、今後も引き続き満足いただけるサービスの提供を続けることが困難であるという結論に至ったため、としている。2021年6月17日のサービス開始から約3年半での終了となった。

サービス終了後にはオフラインクライアントの特別バージョンが用意されており、一部コンテンツが引き続き楽しめるようになっている。

□「白夜極光」の公式サイト

2025年1月30日15時 サービス終了

メーカー:サムザップ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、サムザップが開発・運営を担当していたスマートフォン向けRPG(DMM GAMESではPC版がプレイ可能)。アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!」(このずば)に登場するカズマ、アクア、めぐみん、ダクネスといったキャラクターたちが登場し、本作オリジナルのストーリーを楽しめた。

【スマホゲーム『このファン』公式PV <この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ>このすば】

サービス終了は2025年1月30日。終了の理由については、今後お客様に満足いただけるサービスの提供が困難であるとの判断に至ったため、としている。2020年2月27日のサービス開始から約5年での終了となった。

サービス終了後にはオフライン版へのアップデートが行なわれており、引き継いだデータで一部コンテンツを楽しめるようになっている。

□「この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ」サービス終了のお知らせ

2025年2月27日15時 サービス終了

メーカー:Happy Elements

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、2014年にリリースされた「メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -」からのアップデートを経て、2018年にリニューアルされたスマートフォン向けゲームタイトル。モンスターを癒やすことができる「癒術士」が存在する世界を舞台に、癒術士の見習いである少年を中心とした冒険が描かれた。

【メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 - プロモーションムービー】

サービス終了は2025年2月27日。「メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -」のリリースから約11年での終了となった。サービス終了後にはメインストーリーと国別ストーリー、ユニットとモンスターのデータなどを収録した「メモリアルアプリ」がリリースされている。

□サービス終了に関するお知らせ

2025年3月9日19時2分 サービス終了

メーカー:DeNA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、「フォトン」と呼ばれるエネルギーをめぐり勃発する世界の危機に立ち向かう、若きソロモンが主人公となるAndroid/iOS向けのRPG作品。72柱のメギド(悪魔)を育成して戦っていく戦略バトルを楽しめた。

【メギド72 (めぎどななじゅうに)【公式】OPアニメ】

サービス終了は2025年3月9日。2017年12月7日のリリースから約7年での終了となった。サービス終了後はオフライン版が提供開始。オンラインでの通信を必要とする一部の機能や魔宝石やソロモンチケットを利用する機能を除き、「メギド72」のプレイデータを引き継いで遊ぶことができるようになっている。

□「【重要】オンライン版終了とオフライン版実装について」のページ

2025年5月30日14時 サービス終了

メーカー:HONEY∞PARADE GAMES

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、HONEY∞PARADE GAMESが運営するAndroid/iOS用爆乳ハイパーチームバトルゲーム。プレーヤーは「閃乱カグラ」シリーズに登場するシノビ少女たちを育てる「先生」となり、最強の忍集団に与えられる称号「シノビマスター」を目指していく。

【『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』プロモーション映像 第1弾】

サービス終了は2025年5月30日。2017年11月29日のサービス開始から約7年半での終了となった。サービス終了に伴いオフライン版へのアップデートが実施されており、ストーリーや衣装の着せ替え、ジオラマといった一部コンテンツが引き続き楽しめるようになっている。

□『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』 サービス終了のお知らせ のページ

2025年6月11日15時 サービス終了

メーカー:LINEヤフー

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、ピンクのウサギ「ポコタ」一家の住む村に現われたモンスターを、仲間の動物と力をあわせて倒していくキュートなアクションパズルゲーム。同じ色のブロックが3つ以上並んでいる場所を一筆書きをするように指でなぞることでブロックを壊すことができる。簡単操作での爽快な連鎖コンボや、チャットアプリ・LINEならではのコミュニケーション要素などを楽しめた。

【LINE ポコパン Promotion movie】

サービス終了は2025年6月11日。2013年5月28日のサービス開始から約12年での終了となった。サービス終了告知時に案内されていた「払戻し申請フォーム」はLINEログイン者のみが対象。LINEログイン以外の方法でプレイしていた人で払戻を希望する場合には、公式からの案内を確認してほしい。

□「LINE ポコパン」サービス終了のお知らせのページ

