【超合金 TIME TRAIN】 予約受付:7月1日より開始 商品発送:12月 予定 価格:59,400円

BANDAI SPIRITSは、ダイキャストを使用した合金トイ「超合金 TIME TRAIN」の予約受付を7月1日より開始する。価格は59,400円。商品の発送は12月の予定。

本商品は、「BACK TO THE FUTURE PartIII」に登場する、蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN」をコレクターズトイとして初めて公式立体化したもの。

劇中のシルエットを再現しつつ、鉄道模型の0ゲージ相当のサイズで立体化。光る!動く!鳴る!56灯のLEDで劇中を想起する発光を搭載し、印象深いスチームパンクな部位もモーターライズで可動する。SLのドラフト音もそれらに合わせて響く仕様となっている。

飛行モードへの変形は羽などを一部差し換えによって再現、動輪は飛行モードになることで連動作動する。同スケールのフィギュアも付属し、劇中シーンを再現することができる。

【超合金 TIME TRAIN 新情報解禁PV】

※本PVの内容は2025年3月公開時点のものです。

※本PV内で「全長520mm」と記載がありますが、最新仕様は「台座付き全長560mm」、「車体全長480mm」に変更されております。その他最新の仕様は商品ページをご確認ください。

「BACK TO THE FUTURE PartIII」の終盤、過去から戻ってきたマーティとジェニファーの元に現われたSL型タイムマシン。その形状を映像や資料を元に、初の商品化

電動のギアレーションによるギミックと56灯ものLEDを搭載するため、そのサイズは鉄道模型での0ゲージスケール相当。台座幅が約560mm、本体も約480mmとなっている

動輪の変形と一部ウイングパーツの差し替えにより、飛行モードも再現。台座に配置されているタイプライター型キーでのモード切替により、本体下に配置されたLEDも発光し劇中の噴射を再現

後部にはデロリアンにも搭載されていた通気口の意匠。こちらも飛行モードではLEDにより発光する。

車体に搭載された各部スチームパンクなパーツはギアレーションにてそれぞれ回転数や方向を変えて電動稼働。側面の白い発光も劇中に合わせてリレー動作を実現

運転席の扉は劇中同様、ガルウイング方式で展開。公式資料を参考に内部の各種メーターや座席なども精密に彫刻されている

同スケールのキャラクターフィギュアも同梱。40mmに満たない全高の中にキャラクターの意匠を限りなく表現

キャラクターは運転席内、またその手前のスペースに配置することが可能。劇中の印象を彷彿とさせる展示ができる

台座反対側には主電源とUSB-Cコネクタを配置。電池交換の手間を省略しギアレーション稼働と多数のLEDの発効を実現

商品内容

・本体

・飛行モード用ウイングパーツ一式

・キャラクターフィギュア一式

・専用台座一式

・USB Type-Aケーブル

※本商品にはUSB アダプターは同梱致しません。給電にはType-A端子を有するPCまたはUSBアダプターが必要です。最大給電能力0.5A/5V(2.5W)以下のものをご使用ください。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。