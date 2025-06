【「蝶乃センパイは泳がせたい!」1巻】 7月1日 発売 価格:792円

芳文社は、マンガ「蝶乃センパイは泳がせたい!」の1巻を7月1日に発売する。価格は792円。

本作は東雲もづく氏が「COMIC FUZ」で連載している作品。“クセ強”な水泳部員たちが登場する青春ラブコメとなっている。

主人公の振井自由はかつて水泳を愛していたが、中学時代のケガで夢を諦めた過去をもつ。しかし高校入学の日、美しき水泳部部長・蝶乃ゆいに熱烈な勧誘を受けることに。自由は戸惑いながらも入部を決めるのだった。

【「蝶乃センパイは泳がせたい!」1巻あらすじ】

かつて水泳を愛した少年、振井自由(ふりいみゆ)。しかし、中学時代のケガでその夢を諦めていた。高校入学の日、彼を待ち受けていたのは、美しき水泳部部長・蝶乃(ちょうの)ゆいからの熱烈な勧誘だった!?「マネージャーとして、もう一度水の世界へ」。戸惑いながらも入部を決めた自由を、クセ強かわいい水泳部員たちが待ち受ける。水しぶきがはじけるプールサイドで、再び始まる青春ラブコメディ!

