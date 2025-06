射的・わなげ・玉入れに必要な備品と景品がすべてセットに！キッシーズ「縁日ノあそび箱」

縁日問屋・キッシーズは、イベントや家庭で手軽に本格縁日を楽しめる新商品「縁日ノあそび箱」を2025年6月より販売中。

キッシーズ「縁日ノあそび箱」

セット内容 : 本体一式(組立式)

たま入れ用ボール×20個

輪投げ用輪(大×10/小×10)

射的銃×3丁

射的用弾×30個

的(9枚)

景品おまかせセット×50個

着せ替え用デザインシート×4種類

(うち1つはユニコーン柄)

使用推奨場所 : 屋内/屋外(※屋内推奨)

組み立て時間目安: 約10分

縁日ノあそび箱は特許取得済みです。

(特許第7540713号)

この商品は、射的・わなげ・玉入れに必要な備品と景品がすべてセットになった“持ち運べる縁日会場”。

組み立てるだけですぐに遊べ、あそび終わったあとはコンパクトに収納可能。

イベント会場・地域の集まり・ご家庭など、どこでも手軽に縁日あそびを楽しめます。

【特長】

■すぐ遊べる!あそび道具や景品も「縁日ノあそび箱」一つでOK

射的・わなげ・玉入れに必要な道具一式+景品50個入りなので、準備いらずですぐに遊べます。

景品のみの追加注文も可能で、繰り返し使えます。

■カンタン組み立て、スッキリ収納

外箱がそのままベースになり、中に入っている9つの箱を組み立てて並べるだけでセッティング完了。

玩具だけでなくステージの形状まで変えられるので、アイデア次第でゲームのバリエーションは無限大!

対象年齢やシチュエーションに合わせてあそびをアレンジできます。

あそび終わったらスッキリ収納できるのも嬉しいポイント。

■着せ替えOK!お好みのデザインで演出

ベースは4種類の柄に着せ替え可能。

昭和レトロな縁日やカーニバルゲーム、はたまたピンクで可愛いユニコーン柄でZ世代ウケ抜群のキラキラえんにちまで、演出したい雰囲気に合わせて楽しめます。

■イベント・教育・家庭、どんな場所にもフィット

イベントだけでなく、保育園・学童・学校・高齢者施設などの教育・福祉の現場、ご家庭でのパーティーなど、さまざまな場面に対応。

設営も撤収も簡単なので、準備に時間をかけられない現場にも最適です。

真夏の暑い日でも、涼しい室内で快適に“お祭り気分”を味わえます。

■こんな場面で大活躍!

・地域のお祭り、こども会・町内イベントに

・企業の福利厚生イベントやアイスブレイクに

・保育園・幼稚園のレクリエーションに

・学校のお楽しみ会、バザー、文化祭に

・介護施設や療育施設のアクティビティに

・ご家庭での誕生日会、パーティ、おうち縁日に

・販促イベント、集客に

