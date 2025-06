2025年夏より放送開始となる「夏アニメ2025」には、「地獄先生ぬ~べ~」や「彼女、お借りします」第4期、「その着せ替え人形は恋をする」第2期などがラインナップされている。

他にも、「怪獣8号」第2期や「盾の勇者の成り上がり」第4期に「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」など人気タイトルの続編が多数放送となる。さらに、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」や「チェンソーマン レゼ篇」といった映画も上映開始となる。

本稿では、これまでに弊誌にて扱った「夏アニメ2025」の注目作について放送日順にまとめて紹介していく。

【目次】

■6月28日「SAND LAND」「タコピーの原罪」

■7月1日「人妻の唇は缶チューハイの味がして」

■7月2日「地獄先生ぬ~べ~」

■7月3日「ダンダダン」

■7月4日「よふかしのうた」「彼女、お借りします」

■7月5日「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」「その着せ替え人形は恋をする」

■7月7日「ぐらんぶる」

■7月8日「カッコウの許嫁」「おそ松さん」

■7月9日「盾の勇者の成り上がり」

■7月10日「Dr.STONE」

■7月11日「劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード」

■7月14日「SAKAMOTO DAYS」

■7月18日「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」

■7月19日「怪獣8号」

■8月1日「この世界の片隅に」

■8月8日「映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」

■9月19日「チェンソーマン レゼ篇」





6月28日

「SAND LAND: THE SERIES」

・放送開始日:6月28日より毎週土曜23時45分~

・放送局:NHK総合

・最速配信:ディズニープラスで世界独占配信中

□「SAND LAND: THE SERIES」のページ

【『SAND LAND: THE SERIES』キャラクターPV】【「SAND LAND: THE SERIES」あらすじ】

魔物と人間が共存し、

水源である川が枯れてしまった摩訶不思議な砂漠の世界

サンドランドを舞台に、悪魔の王子ベルゼブブ、魔物のシーフ、

人間の保安官ラオの奇妙なトリオが、砂漠のどこかに存在する

“幻の泉”を探す旅に出る冒険ファンタジー。

「タコピーの原罪」

・配信:Netflix、Amazon Prime Video、ABEMAほか各プラットフォームにて6月28日より毎週土曜0時~

□「タコピーの原罪」のページ

【アニメ『タコピーの原罪』本PV】【「タコピーの原罪」あらすじ】

ハッピーを広めるため地球に降り立ったハッピー星人のタコピーは人間の女の子しずかと出会う。

ピンチを救ってもらったタコピーは、しずかの笑顔を取り戻すため不思議な力を持つハッピー道具で奔走する。

しかし、しずかはおうちと学校で何か事情を抱えているようで…。

これは、ぼくときみの最高にハッピーな物語――。





7月1日

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」

・放送開始日:7月1日より毎週火曜25時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:AnimeFesta、DMM TVにて7月1日より毎週火曜25時~地上波同時配信

□「人妻の唇は缶チューハイの味がして」のページ

【TVアニメ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」PV】【「人妻の唇は缶チューハイの味がして」あらすじ】

もしも、人妻の『あの人』と、二人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら…

自堕落な生活を送る大学生のツヨシ。前向きになろうと手を伸ばした先には缶チューハイ。そんなツヨシの前に訳アリで魅力的な人妻が現れ、一緒にお酒を酌み交わす。だんだん近づく二人の距離。触れ合う肌と肌。そして何も起きないわけがなく...

「人妻×ストロング系缶チューハイ」が織りなす、背徳のオムニバス!





7月2日

「地獄先生ぬ~べ~」

・放送開始日:7月2日より毎週水曜23時45分~ ※初回放送は23時15分より2話連続1時間スペシャル

・放送局:テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠

・最速配信:ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信

□「地獄先生ぬ~べ~」のページ

【『地獄先生ぬ~べ~』 本PV第2弾】【「地獄先生ぬ~べ~」あらすじ】

不可解な怪奇現象が多発している童守町。

子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。

5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ~べ~。

普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。

その左手には鬼が宿るという噂も!?

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう!

オカルティックヒーローアクション開幕!





7月3日

「ダンダダン 第2期」

・放送開始日:7月3日より毎週木曜深夜0時26分~

・放送局:MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠ほか

・最速配信:TV放送後、各配信サイトにて

□「ダンダダン 第2期」のページ

【TVアニメ『ダンダダン』第2期第2弾PV】【「ダンダダン 第2期」あらすじ】

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ<綾瀬桃>と、

同級生でオカルトマニアのオカルン<高倉健>。

モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに

話すようになった2人だったが、

「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、

「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。

互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、

モモはUFOスポットの病院廃墟へ、

オカルンは心霊スポットのトンネルへ。

そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。

窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、

迫りくる怪奇に挑む!

運命の恋も始まる!?





7月4日

「よふかしのうた Season2」

・放送開始日:7月4日より毎週金曜23時30分~

・放送局:全国フジテレビ系“ノイタミナ”

・最速配信:Prime Videoにて7月5日より毎週土曜0時~見放題独占配信

□「よふかしのうた Season2」のページ

【TVアニメ『よふかしのうた Season2』メインPV】【「よふかしのうた Season2」あらすじ】

“夜はまだ終わらない”

吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。

「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。

吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは?なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか?そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――?

コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる!

「彼女、お借りします 第4期」

・放送開始日:7月4日より毎週金曜日深夜2時23分~

・放送局:MBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほか

・最速配信:DMM TV、dアニメストアにて7月1日22時より地上波3日間先行・最速配信

□「彼女、お借りします 第4期」のページ

【TVアニメ『彼女、お借りします』第4期ティザーPV】【「彼女、お借りします 第4期」あらすじ】

清楚可憐な“レンタル”彼女(レンカノ)・水原千鶴のことを

家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、

ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、

さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、

次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、

ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、

これまで以上に超積極的に和也に迫る……!

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が

千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生!?

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ!

そして、舞台はハワイアンズへ!!

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──!?





7月5日

「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」

・放送開始日:7月5日より毎週土曜23時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、U-NEXT、アニメ放題にて7月5日より毎週土曜23時30分~地上波同時配信

□「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」のページ

【アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」第2弾PV】【「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」あらすじ】

思春期症候群――

不安定な精神状態によって引き起こされると噂の不思議現象。

高校時代に様々な思春期症候群を発症した少女たちに出会ってきた

“梓川咲太”も大学生になった。

国民的人気女優であり、恋人の“桜島麻衣”と共に

金沢八景にある大学に進学した彼は、

校内で季節外れのミニスカサンタを見つけた。

驚いた。わたしのこと見えてるんだ。

どこかで聞いたような台詞。

思春期症候群をプレゼントしていると話すミニスカサンタは、咲太に告げる。

……わたしはね、霧島透子って言うの

SNSで流行する予知夢、正体不明のネットシンガー、ポルターガイスト、

謎めく現象と共に、心揺れる少女たちとの不可思議な物語が再び始まる。

思春期は終わらない――

「その着せ替え人形は恋をする Season 2」

・放送開始日:7月5日より毎週土曜24時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:Prime Videoにて7月5日より毎週土曜24時30分~

□「その着せ替え人形は恋をする Season 2」のページ

【TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」OP Reveal PV】【「その着せ替え人形は恋をする Season 2」あらすじ】

ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。

まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。

クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、

海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。

そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―!?

『ヤングガンガン』&『マンガUP!』(ともにスクウェア・エニックス)にて掲載の福田晋一による大人気原作が、

CloverWorksの手により再びアニメ化!

コスプレで広がる世界、見つけた自分――

海夢と新菜のコスキュン♡ストーリーは続く!





7月7日

「ぐらんぶる Season 2」

・放送開始日:7月7日より毎週月曜24時30分~

・放送局:TOKYO MX・BS11・MBS

・最速配信:アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題にて7月8日より毎週火曜1時以降~

□「ぐらんぶる Season 2」のページ

【TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2 PV(OPver.)】【「ぐらんぶる Season 2」あらすじ】

俺たちの夏は終わらない!

北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早三ヶ月ー

居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた!

……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ!

というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo(ピーカブー)」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。

そんな中、沖縄でのダイビングライセンス講習を終え、伊豆へと戻ってきた伊織の元に妹・栞からの手紙が届く……

妹の襲来、青梅女子大の学園祭、肝試しにデートに無人島キャンプ!

愛すべき全裸野郎どもに囲まれた伊織の大学生活が再び始まる!!





7月8日

「カッコウの許嫁 Season2」

・放送開始日:7月8日より毎週火曜23時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA・dアニメストアにて7月8日より地上波同時・最速配信

□「カッコウの許嫁 Season2」のページ

【TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』メインPV】【「カッコウの許嫁 Season2」あらすじ】

海野凪と天野エリカ。同じ日に生まれた二人は、赤ちゃんの頃に取り違えられた子ども同士。

定食屋の息子とホテル王の娘として育った二人は、育てと生みの両親たちのススメで、許嫁関係となることに。

ひとつ屋根の下で同居を始めた二人の生活は、クラスメイトの瀬川ひろや兄を追って来た海野幸たちも巻き込んでいく。

許嫁、想い人、血の繋がらない妹。凪を巡るちぐはぐな“四角関係”へ、今度は初恋の幼なじみがやって来る!?

人生とラブが大交錯!「取り違え子」から始まる“五角関係”ラブコメディー!

「おそ松さん(第4期)」

・放送開始日:7月8日より毎週火曜深夜24時~

・放送局:テレ東系列6局ネット

・最速配信:アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題にて7月9日より毎週水曜正午~

□「おそ松さん(第4期)」のページ

【TVアニメ「おそ松さん」第4期 本PV映像】【「おそ松さん(第4期)」あらすじ】

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、

赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、

大人になった6つ子たちを描いたTVアニメ「おそ松さん」。

20歳を過ぎてもクズでニートで童貞…

だけどどこか憎めない彼らが繰り広げる予測不能な日常を描き、

気付けば日本一有名な6つ子となってしまった!

あの衝撃の放送開始から今年で10周年。

新たな仲間? 新たな騒動? そして、新たな6つ子の一面も…?

4度目の大暴走を見届ける方も、初めての方も、

どうしようもない彼らと、また笑おう。

10年分の笑いと愛を込めて、

「おそ松さん」第4期、ここに開幕!





7月9日

「盾の勇者の成り上がり Season 4」

・放送開始日:7月9日より毎週水曜21時~

・放送局:AT-Xほか

・最速配信:Lemino・dアニメストアにて7月9日より毎週水曜22時~

□「盾の勇者の成り上がり Season 4」のページ

【TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season4』PV第2弾】【「盾の勇者の成り上がり Season 4」あらすじ】

復活間近の四霊「鳳凰」との戦いに備える盾の勇者・岩谷尚文は、

反目し合う四聖勇者の力を合わせるべく、三勇者と対峙し、そして和解へと至った。

しかしラフタリアが、誤解から王位を継承する意識ありと認識され…

クテンロウという国の刺客に命を狙われてしまう。

尚文はクテンロウと話をつけるため、

唯一連絡船の出ている、亜人の国シルトヴェルトを訪れる。

盾の勇者を信仰する亜人たちに熱烈に歓迎されるが、

シルトヴェルトも一枚岩ではなく、尚文一行を歓迎しない者もいた。

そして、クテンロウもまた政情不安を抱え、ラフタリアが革命の旗印に祭り上げられていく。

混迷を極める情勢の中、尚文は仲間を導く光となるか――。





7月10日

「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール」

・放送開始日:7月10日より毎週木曜22時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:各配信プラットフォームにて7月10日より順次配信

□「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール」のページ

【アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第2クール《メインPV》】【「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール」あらすじ】

宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還した千空たち。

手に入れた石化装置で、コールドスリープしていた司を復活させることに成功。司は科学王国の仲間となった!

そして、人類石化の黒幕・ホワイマンの本拠地が“月”であることを突き止めた千空たちは、月を目指す!

このストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。

早速、世界中から宇宙船の素材を集める為、ペルセウス号で大海原へと飛び出した千空たち。

復活液の原料となる大量のコーンを求め、最初の目的地・アメリカ大陸を目指す。

勇気、結束、科学力、全てが試される大航海の先に、千空たちを揺るがす脅威が待ち構えていた――!!

遂に、千空たちの冒険は世界、そして宇宙へ向けて動き出す!

人類の未来を救う為、千空は仲間と共に全力で科学の道を切り拓いていく!!





7月11日

「劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード 25周年記念上映」

・放送開始日:7月11日公開

・放送局:全国56館

□「劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード 25周年記念上映」のページ

【『劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード』25周年記念上映・予告】【「劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード」あらすじ】

さくらたち友枝小学校6年2組は、なでしこ祭でお芝居をすることになり、夏休みも稽古で大忙し。そんなある日、さくらは香港に帰ったはずの李小狼と町中でバッタリ!小狼に告白されて、まだちゃんと返事をしていなかったさくらは今度こそ気持ちを伝えようと決心するのだが、失敗ばかり。でも、大親友の知世が誘ってくれた遊園地でついに告白できると思ったその時、不思議な気配が……。

それはすべて封印したはずのクロウカードの気配だった!そして、さくらの魔力が次々と消えていく!! 最強のクロウカードを前に、カードキャプターさくら最後のバトルが始まる!!





7月14日

「SAKAMOTO DAYS 第2クール」

・放送開始日:7月14日より毎週月曜24時~

・放送局:テレ東系列ほか

・最速配信:Netflixにて7月14日より1話先行配信(※12話のみTV放送と同時に配信)、そのほか各配信プラットフォームでもTV放送後に順次配信

□「SAKAMOTO DAYS 第2クール」のページ

【TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールメインPV第2弾】【「SAKAMOTO DAYS 第2クール」あらすじ】

全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした!!

コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。

結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、

かつての面影が無いほどに……太っていた!!

愛する家族との平和な日常を守る為、

元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。

日常×非日常のネオアクションストーリー、ここに開幕!!





7月18日

「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章」

・放送開始日:7月18日公開

・放送局:全国ロードショー

□「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章」のページ

【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』本予告】【「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」あらすじ】

鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すため鬼狩りの

組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。

入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、

成長しながら友情や絆を深めていく。

そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、

「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、

「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、

霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。

その後、来たる鬼との決戦に備えて、

隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、

《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に

駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、

無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。

炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―

“鬼殺隊”と“鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。





7月19日

「怪獣8号 第2期」

・放送開始日:7月19日より毎週土曜23時~

・放送局:テレ東系列ほか

・最速配信:Xにて全世界リアルタイム配信

□「怪獣8号 第2期」のページ

【アニメ『怪獣8号』第2期メインPV【新たな脅威】篇】【「怪獣8号 第2期」あらすじ】

防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、

身柄を拘束されたままの日比野カフカ。

異動命令が下った第3部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、

彼の前に現れたのは、第1部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。

隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、

自身の力を認めさせるため「怪獣8号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。

しかしその陰では、「怪獣9号」の脅威が迫っていた…。

継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器(ナンバーズ)適合者の誕生、

そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。





8月1日

「この世界の片隅に(再上映)」

・放送開始日:8月1日公開

・放送局:テアトル新宿・八丁座ほか全国

□「この世界の片隅に(再上映)」のページ

【終戦80年上映『この世界の片隅に』劇場予告】【「この世界の片隅に」あらすじ】

18歳のすずさんに、突然縁談がもちあがる。

良いも悪いも決められないまま話は進み、1944(昭和19)年2月、すずさんは呉へとお嫁にやって来る。呉はそのころ日本海軍の一大拠点で、軍港の街として栄え、世界最大の戦艦と謳われた「大和」も呉を母港としていた。

見知らぬ土地で、海軍勤務の文官・北條周作の妻となったすずさんの日々が始まった。

夫の両親は優しく、義姉の径子は厳しく、その娘の晴美はおっとりしてかわいらしい。隣保班の知多さん、刈谷さん、堂本さんも個性的だ。

配給物資がだんだん減っていく中でも、すずさんは工夫を凝らして食卓をにぎわせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、毎日のくらしを積み重ねていく。

ある時、道に迷い遊郭に迷い込んだすずさんは、遊女のリンと出会う。

またある時は、重巡洋艦「青葉」の水兵となった小学校の同級生・水原哲が現れ、すずさんも夫の周作も複雑な想いを抱える。

1945(昭和20)年3月。呉は、空を埋め尽くすほどの数の艦載機による空襲にさらされ、すずさんが大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続く。

そして、昭和20年の夏がやってくる――。





8月8日

「映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」

・放送開始日:8月8日公開

・放送局:全国ロードショー

□「映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」のページ

【『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』 予告(2)】【「映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」あらすじ】

インドの“ハガシミール州ムシバイ”が春日部と姉妹都市になったことを記念して、「カスカベキッズエンタメフェスティバル」が開催されることになった。そのダンス大会で優勝するとインドに招待され、さらに現地のステージで踊ることができると聞いたしんのすけたちカスカベ防衛隊の5人は力を合わせ、大会で優勝しインドへ出発する。

「オラ、インドの綺麗なおねいさんとカレーたべた~い!」

インド観光を満喫する中、怪しげな雑貨店に入ったしんのすけとボーちゃんは、そこで「鼻の形」に似たリュックサックを見つけ購入する。しかし、そのリュックサックには、とても恐ろしい秘密があった---。偶然にもリュックサックから出ていた「紙」を鼻に刺してしまったボーちゃんは、邪悪な力に導かれ【暴君(ボーくん)】となり大暴走!豹変してしまったボーちゃんは、世界をも揺るがす脅威の力を手に入れてしまう。

はたして【暴君(ボーくん)】となったボーちゃんを、しんのすけたちは止めることができるのか?!





9月19日

「チェンソーマン レゼ篇」

・放送開始日:9月19日公開

・放送局:全国公開

□「チェンソーマン レゼ篇」のページ

【劇場版『チェンソーマン レゼ篇』特報】【「チェンソーマン レゼ篇」あらすじ】

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、

公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。

憧れのマキマとのデートでうかれる帰り道、雨宿りをしていると、

カフェで働く少女レゼと出会い─!?

