My statement on Hikvision Canada Inc. following a national security review under the Investment Canada Act: pic.twitter.com/Gvl6aWRxyQ— Mélanie Joly (@melaniejoly) June 28, 2025

監視カメラをはじめとしたセキュリティ機器を扱う中国・杭州のHikvision Digital Technologyに対して、カナダのメラニー・ジョリー産業大臣は「国家安全保障上の懸念がある」として、カナダ国内での事業を停止するよう命じたことを明らかにしました。Ottawa Orders Beijing Surveillance Giant Hikvision Out as Trump Escalates Trade Clash and Security Demands

https://www.thebureau.news/p/ottawa-orders-beijing-surveillanceCanada orders China's Hikvision to close Canadian operations | Reutershttps://www.reuters.com/markets/emerging/ottawa-orders-chinese-manufacturer-hikvision-shutter-canadian-operations-2025-06-28/Canada Orders Hikvision to Cease Local Operations - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-28/canada-orders-hikvision-to-cease-local-operationsジョリー大臣がXで発表した声明によると、カナダ政府はカナダ投資法に基づく国家安全保障の見直しを受けて、Hikvisionのカナダでの事業を担当しているHikvision Canadaに対し、カナダにおけるすべての業務を停止し、事業を終了するよう命令したとのこと。今回のカナダ投資法に基づく国家安全保障の見直しの範囲は、カナダ国外でのHikvision関連会社の事業におよぶものでありませんが、ジョリー大臣は「すべてのカナダ国民がこの決定に注目し、決定に従って各自で決断することを強く勧めます」と述べました。また、今回の措置に加えて、カナダ政府は省庁および公社でのHikvision製品の購入・使用禁止も決定しました。政府はさらに既存のHikvision製品が使われることのないよう、保有資産の見直しを行うとのこと。ジョリー大臣は「カナダ政府は外国からの投資を歓迎しますが、国家安全保障には決して妥協しません」と締めくくっています。なお、Hikvisionのネットワークカメラや防犯カメラは新疆ウイグル自治区でウイグルの人々やその他のイスラム教徒コミュニティに対して行われてきた虐待の記録に使用されていて、アメリカでは5年半にわたって数多くの制裁と制限を受けてきています。今回のカナダ政府の決定が、ウイグルでの出来事の影響を鑑みたものなのかどうかは明らかにされていないため不明です。Hikvisionの広報担当者はロイターに対し、「我々はこの決定に強く反対し、深い懸念を抱きながら見守っています。今回の決定は根拠や公正さ、透明性を欠くと考えます。当社の技術が、サイバーセキュリティ上の利点で判断されずに、親会社の所在地で左右されているようで、より広範な地政学的緊張と中国企業に対する不当な偏見を反映しています」とコメント。「カナダ政府に対し、偏見ではなく事実に基づいて行動し、すべての企業と投資家のために公正で透明な環境を指示するように求めます」と述べました。ちなみに、中国の外務省はこの件にコメントしなかったとのことです。