ÁÆÉÊ¡¡¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¤Ç»ýÏÀ¡Ö·à¾ìÎ©¤¿¤Ø¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤é¤Ï¡¢¤â¤¦²ò»¶¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï£²£´Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£²ò»¶¤òÊó¹ð¡£ÁÆÉÊ¤Ï£²¿Í¤ÎÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ¼¤¬¤Í¡¢²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È½ß¤ËÈæ½Å¤ò¤«¤±¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£à½ß¤Î¤»¤¤¤ä¤Çá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½ß¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÉ½¾ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÞ¤ê¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤äÎ¼¤µ¤ó¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥×¥é¥Þ¥¤£°¤Ë¾Ã¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È£²¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò²òÀâ¤·¡Ö¤³¤³¤ËÉÔÃç¤ò¸«¤¿¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ÄÉÔÃç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼ñ¤ò¸«¤¿¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤½¤ì¤¢¤ó¤Í¤ä¤í¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤Ã¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç²ò»¶¤È¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤â¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¿¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²ò»¶¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·à¾ìÎ©¤¿¤Ø¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤é¤Ï¡¢¤â¤¦²ò»¶¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤ä¤í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¼«¿È¤ò·à¾ì»ê¾å¼çµÁ¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤ä¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤é¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥Ï¡¼¤âÂ³¤¯¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬£²¿Í¤È¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£