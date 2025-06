サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」が、大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」初コラボレーション! ひまわり畑がテーマの期間限定ディスプレイが登場する、 ”ホワイティうめだとすみっコぐらしの夏休み” を楽しもう!大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」にて、「すみっコぐらし」と初の装飾コラボレーションが展開されることが決定!第1弾として2025年7月18日(金)〜8月18日(月)の期間、夏らしい「ひまわり」のディスプレイが登場する。

本装飾では、ホワイティうめだ内の「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」などに「すみっコぐらし」と夏を代表するお花「ひまわり」が広場を彩る。「泉の広場」では生花のひまわりがふんだんに使用され、本物のひまわり畑のような空間が一面に広がる装飾が! ひまわり畑の中やアーチの上など、施設内のあちこちにすみっコたちがいます♪とかげがアイスを食べていたり、しろくまがひまわりの絵を描いていたり、ぺんぎん?がひまわりを観察していたりなど……どこにいるかは来てからのお楽しみ♪ご家族連れはもちろん、写真映えを狙いたい方にもぴったりなスポットが盛りだくさんとなっている。「サニーテラス」ではファンの間で人気のテーマ「まぁるいきゅうり?み〜つけた。」が、ついにフォトスポットになって登場。こちらも生花のひまわりがふんだんにあしらわれた、「ぺんぎん?」推しにはたまらない、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットが展開される。「FARURU間通路」ではひまわり畑の中にすみっコたちが登場!よく見ると、柱の上からもすみっコたちがひょっこりのぞいているかも……?見て、撮って、探して楽しめる、夏限定フォトスポットを楽しもう。また、7月26日(土)には、ホワイティうめだ公式Xフォロー&指定投稿をリポストいただいたお客様対象に、すみっコたちと写真が撮れる「すみっコたちがやってくる〜撮影会〜」も開催予定だ。撮影会の会場は「泉の広場」、当日はAM9時より泉の広場にて先着順に整理券が配布される。「ホワイティうめだ公式X @whityumeda のフォロー&指定投稿のリポスト画面」をスタッフにご提示いただく必要があるのでご注意を。撮影会は各回(30分)につき、50組まで参加可能。定員に達し次第、受け付け終了となる。さらに、7月1日(火)〜31日(木)の期間で「Whityサマ〜SALEまつり」、同月7日(月)〜13日(日)の期間には「Whityサマ〜抽選まつり」も開催予定。こちらにも「すみっコぐらし」たちが登場!「Whityサマ〜抽選まつり」では豪華賞品ラインナップには、「すみっコぐらし」グッズもご用意。ぜひ参加してみてね!(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.