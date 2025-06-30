Anker最強モバイルバッテリー登場！2.5万mAh・ケーブル2本内蔵・MacBook Airも充電できて1.5万円はマジか？
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
モバイルバッテリーでいつも持ち歩いているのはMagSafeが使える容量10000mAhで、これくらいの容量があれば1日外出していてもそんなに困らないんですけど、25000mAhあったら鬼に金棒です。
Ankerから発売され始めたAnker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) は、大容量バッテリーだけではなく、USB-Cケーブルが合計2本搭載されていて、さらに、MacBook Airを約1回も充電できちゃうのに、価格がそこまで高くない魅力的な商品に仕上がっています。
充電可能な容量としては、MacBook Air約1回、iPad Proは約1.4回、iPhone 16なら4回以上充電可能と、これ一つで外出先の充電切れの心配がなくなる大容量！
最大100Wの急速充電が可能なので、0から50%までの充電時間は、だいたい30分で半分まで充電可能な早さです。デバイス0から50%までの充電時間MacBook Pro 16インチ約33分MacBook Air 約33分iPhone 16約25分Galaxy S25約32分
大容量バッテリーに目が行きがちですが、Anker Power Bank 25000mAhには、長さ調整可能な巻き取り式ケーブルが約70cm、一体型ケーブルで約30cmの長さを持つケーブルが二本搭載されています。
まだ使ってないからわからないけど、2本必要なのかな？という気がしますけど、あったらありがたく使うんでしょうね。 アマゾンの価格は14,990円ですが、セールになったら少しは安くなると考えれば......大容量モバイルバッテリーの定番になりそうです。
Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック)
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Source: Amazon.co.jp