°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢°¤Éô´²¤È½é¶¦±é¡¡SNS¤òÂêºà¤·¤¿±Ç²è¤Ë½Ð±é¡ÖÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢°¤Éô´²¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«Í½Äê¡¢ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Ï¡¢°¤Éô¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³åÑÂÙ²ð¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢SNS¾å¤Ç¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¡¢Æ¨Ë´¤ò¤Ï¤«¤ëÊª¸ì¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¦Ææ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¥µ¥¯¥é¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤äÃ¯¤«¤ÎÀ¸³è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌÀÆü¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¤³¦¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÀ¤³¦¡¢ÁÐÊý¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¥¯¥é¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦Âç³ØÀ¸¡¦½»µÈ½é±©ÇÏÌò¤òÆ£¸¶ÂçÍ´¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡¢¤Þ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³åÑ¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¼è°úÀè´ë¶È¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¡¦ÀÄ¹¾Ìò¤ò¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»³åÑ¤ÎºÊ¡¦ÉçÍ³»ÒÌò¤ò²ÆÀî·ë°á¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£