“超熱狂”の夏が来る!『ワンピース・プレミアショー 2025』初公開!

ド迫力のライブ・ショーで、四皇のルフィとバギー、海軍たちが大激突!火花散る一大決戦が始まる!

圧倒的なクオリティとスケールで会場を超熱狂に巻き込むライブ・ショー『ワンピース・プレミアショー 2025』が報道陣に初公開されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミアショー 2025』

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)計92回 1日1回/休演日あり

開催時間:18:15 開場/18:45 開演 約80分

開催場所:ウォーターワールド

チケット価格:

大人(12歳以上)3,000円(税込)〜/子ども(4〜11歳)2,000円(税込)〜

※価格はいずれも 1 名/前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含みません

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)

四皇となった「ルフィ」こと“麦わら”とその一味、同じく四皇の“千両道化”「バギー」率いるクロスギルド、そして海軍の「コビー」や「ヘルメッポ」たちが、とある島で大激突!

敵味方入り乱れる一大決戦の場に大集結した、約2,000名の招待ゲストも巻き込み、会場は“超熱狂&超興奮”に包まれました!

ゲストは、目の前で繰り広げられる麦わらの一味のド迫力のアクションに息をのみ、物語の展開に一喜一愛し、時には海賊、海軍のコミカルなやり取りに笑顔を浮かべるなど、ライブ・ショーならではの臨場感を全身で存分に味わいました。

ラストに向けて会場のボルテージが最高潮に達すると、ゲストは大空にこぶしを突き上げ、強敵に挑む「ルフィ」たちへ、“心から湧き上がる声”を全身全霊で届けました。

『ワンピース・プレミアショー 2025』ストーリー

航海中、バルトロメオとの約束でとある島へと上陸した麦わらの一味。

そこで出会ったのは、「ルフィが海賊王になる手助けをしたい」と語る、海の情報を制するという男”スニッチャー”だった。

一方、その島に同じく滞在していたバギーもその男と接触していて・・・?

麦わらの一味、クロスギルド、さらには海軍までもが入り乱れ、事態は島中を巻き込んだ大混乱のバトルに発展!!

頂上戦争から続くそれぞれの思いが交差する、一大決戦の行方はいかに・・・!?

『ワンピース・プレミアショー 2025』みどころ

物語には、オリジナルキャラクターの“海の情報を制するという男”「スニッチャー」が登場。

情報収集能力が高い「スニッチャー」は、「ルフィ」たち一味のことをもっと深く知ることができる“麦わらの一味クイズを出題。

ゲストは手のマフラータオルを使って、〇✕(正解、不正解)を回答します。

さらに物語が進むと、会場内のあらゆる場所でバトルが勃発!

炎や水、光を使用した圧巻の特殊効果、

超絶スタントを駆使した演出など、

圧倒的なクオリティとスケールでお届け。

「ONE PIECE」オールスターたちが繰り広げる緊迫のバトルに、

会場全体から大歓声が巻き起こりました。

そして、もうひとつのみどころは、“千両道化”「バギー」

「バギー」らしい魅力満載で、物語を盛り上げてくれます!

ショーのラストには、「ルフィ」たちがゲストの目の前に登場!

「ルフィ」たちに間近で手を振ったり、ハイタッチをしたりと大盛上がり☆

会場内の子どもも大人も全員が、あの憧れの“海賊世界”のド真ん中に引き込まれ、心の底から“超熱狂”できる唯一無二の体験を全身で体感しました。

四皇のルフィとバギー、海軍たちが大激突!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミアショー 2025』の紹介でした。

