今夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが獲得を目指す若手アタッカー、マリック・フォファナが、自身のInstagramのストーリー機能に投稿した1枚の写真によってサポーターの関心を一身に集めている。彼が着ていたのは、マーカス・ラッシュフォードの名前と背番号「10」が入ったユナイテッドユニフォームの上下だった。『SPORTbible』が伝えている。



リヨン所属のフォファナは、チームの降格処分によりリーグ・ドゥに戦いの場を移すことになる。昨季は全コンペティションで11得点を記録した20歳のベルギー代表ウインガーであり、今夏の退団が既定路線とされている。仏『L'Équipe』によれば、ユナイテッドがすでに関心を示しているとのことで、チェルシーやリヴァプールも水面下で動いているようだ。





Lyon’s Malick Fofana spotted wearing a Manchester United shirt featuring Rashford’s name on the back! pic.twitter.com/qqIJT5AM6u