»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤Î¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÆæ¤Î¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¡¢30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤à¶á±Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»ÖÅÄ¤Ï¡¢ÅÙ¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥É¥Ê¥Ñ¥ë¡ª¡¡½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤Ç¡¢±êÅ·²¼¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¯¥ê¥Ñ¥ì¤¤¤±¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ëå¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î»ÖÅÄ¤¬¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¿È¹õ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤»ÖÅÄ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆæ¤Î¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö±êÅ·²¼¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤·¤À ¤ß¤é¤¤¡Ë
1993Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£6ºÐ¤Ç·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯4·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mirai_shida_official¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»ÖÅÄ¤Ï¡¢ÅÙ¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥É¥Ê¥Ñ¥ë¡ª¡¡½ë¤µÂÐºöËüÁ´¤Ç¡¢±êÅ·²¼¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¯¥ê¥Ñ¥ì¤¤¤±¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ëå¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î»ÖÅÄ¤¬¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤·¤À ¤ß¤é¤¤¡Ë
1993Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£6ºÐ¤Ç·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯4·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mirai_shida_official¡Ë