Chevonが、本日Zepp Hanedaにて開催された<2nd ONE MAN TOUR LIVE『DUA・RHYTHM』>のファイナル公演にて、今年秋に主催イベント<よしなに>全国編を開催することを発表した。 <よしなに>は2022年1月に札幌PLANTにてChevon初ライブとして開催した対バンを迎える自主企画で、以降2024年6月には札幌PENNY LANE24にて、2025年1月には大阪GORILLA HALLにて開催されている。 本日解禁された<よしなに〜全国編〜>は、各地ゲストにUNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endを迎えた2マンツアーとなっており、ファイナル公演はZepp Hanedaにてワンマン公演となっている。 ロックシーンで圧倒的な存在感を誇る先輩アーティストを対バンに迎え、Chevon“第二章”をより確実なものにしていくツアーになることが期待される。 <Chevon pre. よしなに 〜全国編〜>2025年10月7日(火)Zepp Sapporow/ UNISON SQUARE GARDENOPEN 18:00/START 19:00 2025年10月19日(日)仙台GIGSw/ フレデリックOPEN 17:30/START 18:30 2025年11月3日(月)Zepp Osaka Baysidew/ THE ORAL CIGARETTESOPEN 17:30/START 18:30 2025年11月6日(木)Zepp Fukuokaw/ 須田景凪OPEN 18:00/START 19:00 2025年11月11日(火)Zepp Nagoyaw/ indigo la EndOPEN 18:00/START 19:00 2025年11月15日(土)Zepp Haneda【ワンマン公演】OPEN 17:30/START […]

