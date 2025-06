前島亜美が、2ndライブの開催を発表した。 2ndライブ<前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE>は、11月24日にヒューリックホール東京にて開催される。 今年4月に記念すべき1stライブを神奈川・関内ホール 大ホールにて開催し、大盛況のうちに終えたばかりの前島亜美。今後7月23日には、初のアニメタイアップ楽曲である1stシングル「Wish for you」をリリースするなど、新人声優アーティストとして勢いをつけている今、<前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE>は声優アーティスト活動における1ページ目の“美しく花咲くような”ライブになるだろう。 さらに本公演のチケット先行抽選シリアルナンバーが、1stシングル「Wish for you」の初回限定盤と通常盤の初回製造分に封入されることも発表された。こちらのシリアルナンバーからの申し込みがチケット最速先行になる。 また、「Wish for you」の初回限定盤には、1stライブ<前島亜美 1st LIVE BIue Moment supported by animelo>の映像が収録される。 <前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE>2025年11月24日(月・休) ヒューリックホール東京 16:00開場/17:00開演 ・席種 / 料金S席(特典付き指定席) 12,500円(税込)A席(特典付き指定席) 10,500円(税込)A席(指定席) 8,800円(税込) ・公演に関するお問い合わせキョードー横浜 045-671-9911 月〜金11:00〜15:00(祝日除く) 「Wish for you」デジタル先行配信2025年7月6日(日) 0時 Pre-add/Pre-save:https://www.toneden.io/amimaesima/post/1stsg-wishforyou 1st Single「Wish for you」2025年7月23日(水)発売予約:https://ami-maeshima.lnk.to/1stSG ◼︎初回限定盤(CD+Blu-ray) 品番:KICM-92167価格:¥7,700 (税込) ◼︎通常盤(CD only) 品番:KICM-2167価格:¥1,540 […]

The post 前島亜美、2ndライブ開催決定 first appeared on BARKS.