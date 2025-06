ベトナムのトイレは紙を「流す」でなく「捨てる」が普通

ベトナム最大の都市・ホーチミン市は街の至る所に観光客向けのホテル・飲食店・ショップが立ち並び、一部区画は高層ビルが立ち並ぶなど非常にエネルギッシュ。一方で下水道の普及率はホーチミンのような大都市でも20%未満とまだまだ低く、発展途上と呼べる状況です。その下水道と直結している「トイレの在り方」にも、ベトナム独特の注意点がありました。こちらがベトナムのトイレ。便器のメーカーはINAXなど日本の企業名も多く見かけられ、全体の外見は日本とあまり変わりません。特徴的なのは、水洗時にどこをいじるか。日本のトイレは貯水タンクの側面にレバーが付いたタイプが主流ですが、ベトナムではタンク上部のボタンを押し込んで流すものを多く見かけます。

公衆トイレは3K(汚い・紙がない・金を取られる)にご注意!

おすすめのトイレは「ホテル」「商業施設」「カフェ」

トイレに注意しつつ楽しいベトナム旅行を!

また、ベトナムのトイレにおける注意点は、最初に言及した下水道の弱さ。日本と同じ感覚でトイレットペーパーを便座に入れて流すと非常に詰まりやすいため、どうしても流すならこまめに分けて流すか、できるだけ紙を流さないことが推奨されています。時には壁面に注意書きのパネルがあることも。それでは、流さないトイレットペーパーをどうしたらいいのでしょうか。この場合は、そのまま丸めて、便座のそばに置かれたゴミ箱にポイ、とするのが正解! 日本人の文化からするとやや抵抗を感じてしまいますが、ベトナムではポピュラーな方法です。特に宿泊中のホテル個室のトイレなどを詰まらせてしまうと、ホテル側とトラブルになりかねないので要注意です。ベトナムの街中を巡りながら屋台グルメを楽しみ、レストランやカフェにも行って楽しんでいると、突然の腹痛に襲われることもしばしば。そうした時、手近な公衆トイレがあればひと安心……と思いたいところですが、ベトナムの公衆トイレは正直、かなりの注意が必要です。まずは衛生環境。お世辞にも清潔とは言いがたいトイレが非常に多く、床面がビチャビチャなのはもちろん、場合によっては座面や壁まで濡れていることもあります。これだけでも通常ならば近寄りがたい雰囲気……。さらに、トイレによってはトイレットペーパーが切れている……どころかペーパーホルダーすらなく、「そもそも最初から紙を設置していない」場合も。こうした場合はお手持ちのポケットティッシュなどで代用する形となりますが、それの手持ちがないか、途中で切れてしまうと一大事です。加えて、こうした公衆トイレでは入り口の奥に受付役が常駐していて、トイレ使用料の支払いを要求されるケースもあります。使用料そのものはサッと払えるレベルの少額がほとんどですが、急ぎの事情があるときは小銭の支払いすらも煩わしいもの。ましてや、お金を払ってまで入ったトイレが上記のような有様となると……。ベトナム旅行の際は、よほど切羽詰まった時でなければ公衆トイレの使用は避けた方が無難でしょう。それでは、ベトナム旅行で街中を観光中、突然の必要に迫られてしまった場合はどうすべきなのでしょうか。▼バックパッカー向けのホテルに飛び込むホーチミン市の場合、低予算で旅を楽しむバックパッカー向けのホテルが、中心部のあちこちに密集しています。こうした所に飛び込んでトイレを借りるのが最もおすすめの方法です。これらのホテルは欧米からの観光客も日常的に受け入れているため、受付の方に英語で「Can I use the restroom!?(トイレは使えますか!?)」と(切羽詰まった風で)頼み込めば、たいていの場合は問題なく奥のトイレに通してくれます。内部の設備も多くの場合は、ホテルのトイレだけあってそれなりに清潔で、設備も整っています。とはいえ、下水道周りに弱点があるのはこうしたホテルも同様なので、使用したトイレットペーパーはそのまま流さずにゴミ箱へ入れるようにしましょう。▼高級百貨店や商業施設のトイレを使用する発展ぶりが目覚ましいホーチミン市には、東京における銀座や青山のような高級ショッピング街も。「ビンコムセンター」「ダイアモンドプラザ」「サイゴンセンター」などの百貨店やショッピングモールが数多くあるので、そうした場所のトイレを使用するのもおすすめです。特に高級百貨店のトイレは個室数も多めでピカピカ。もちろん個室内もきれいなので、気兼ねなくゆったりと目的を果たせます。こうした高級百貨店のほか、ベトナムの市街地の所々には中規模のスーパーマーケットや商業施設、一般人も一部入場可能なビジネスビルなどが点在しており、そこにトイレが設置されている場合も。宿泊しているホテルを中心にあちこち散策したい場合は、こうした店舗やビルが近くにないかチェックしておくと、いざという時に便利ですよ!▼カフェや飲食店、観光施設のトイレを小まめに使用するホーチミン市には観光客向けのホテルのほか、多くの観光スポットに加えて、観光客または地元民向けの飲食店も密集。こうした所を利用し、体に不調がなくてもトイレを小まめに済ませておくのもいいでしょう。特におすすめなのがカフェです。日本以上に高温多湿なベトナムでは水分補給や休憩のためのカフェが立ち並び、個人経営のローカルなお店から「Cong Ca phe(コンカフェ)」や「Highlands Coffee(ハイランズコーヒー)」といったチェーン店、ハイエンドな最新カフェまで店舗数が充実。ここを利用しない手はありません。とりわけハイランズコーヒーのトイレは店舗数の多さに加え、掃除が行き届いていて店舗全体の質の良さがうかがえます。ほかには日本でもおなじみの「スターバックスコーヒー」がホーチミン市内に複数店舗を構えています。また、ホーチミンやハノイなどは歴史的建造物や美術館・博物館などの観光スポットも数多いので、そうした場所で済ませるのも良いでしょう。ベトナム戦争終結の場として有名な統一会堂(旧:独立宮殿)のトイレは、豪華けんらんな地上部内装に比べるとかなりシンプルなものの、国の根幹に関わる建物とあって荒い使用をする人も少ないのか、かなり清潔でした。ベトナムのトイレ事情は下水道の状況や市街の発展なども関係して、日本の常識が通用しない所もあり、慣れていないと困惑するかもしれません。しかし、異文化を理解しようとする姿勢と周囲をよく観察する力、そして「Can I use the restroom!?」と口にするだけの勇気があれば、恐れることはないはずです。この記事の筆者:デヤブロウ プロフィール都内在住の街歩きライター。Yahooエキスパートとして台東区の地域情報を発信するほか、「macaroni」など複数メディアで執筆を行う。飲食店、博物館、銭湯巡り、寺社探訪を中心に地域情報を発信中。東京シティガイド検定を取得済み。(文:デヤブロウ)