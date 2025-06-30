ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¥Ä´Æ±Î½¤¬¡È»²ÀïÉ½ÌÀ¡É¤«¡¡WBC¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ËMLBÀï»ÎÂ³¡¹¡ÄNPB½õ¤Ã¿Í¤â¸õÊä
¥¥å¡¼¥Ð·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬WBC½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÁª¼ê¤ò¾Ò²ð
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿·³ÃÄ¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢¥¥å¡¼¥Ð·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬Âç²ñ½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÁª¼ê¤òÍåÎó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¥¥å¡¼¥Ð·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPelota Cubana USA¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥»¥Õ¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹µ¼Ô¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥¥å¡¼¥ÐÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢WBC¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¥¤¥¨¥¹¤ÈÅú¤¨¤¿Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ12¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÎóµó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1¿Í¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ø¥¹¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.291¤È¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°16ËÜÎÝÂÇ¡£55ÂÇÅÀ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤â¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤ÎÍ½ÁÛ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾Ò²ð¡£Åê¼ê¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢DH¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Êá¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¥¥å¡¼¥Ð·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPelota Cubana USA¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥è¥ë¥À¥Î¡¦¥«¥ë¥â¥Êµ¼Ô¤Ï¡Ö»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¼¡²óÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ÏÎ»¾µ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï½Ð¾ì³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì¤ØÁ°¸þ¤¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤À¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥¥å¡¼¥Ð¤Ï1991Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ï¹ñºÝ»î¹ç¤ÇÌµÇÔ¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÌîµå¤¬Àµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ°Ê¹ß¤Î6Âç²ñ¡Ê2021Ç¯Åìµþ´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢3ÅÙ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ê1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¡Ë¤È2ÅÙ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡Ê2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¡¢2008Ç¯ËÌµþ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾ï¤ËÀ¤³¦¤ÎÌîµå¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤¬¤¤¤è¤¤¤èWBC¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë