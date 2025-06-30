»²À¯ÅÞ¡¢½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬5¿Í¤Ë¡¡¹ñÀ¯À¯ÅÞÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹
»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬28ÆüÉÕ¤±¤ÇÆþÅÞ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬5¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤ÏÀ¯ÅÞ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¢§¹ñ²ñµÄ°÷5¿Í°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¢§Ä¾¶á¤Î½°±¡Áª¤«»²±¡Áª¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬2¡ó°Ê¾å¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½°»²¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢30Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬28ÆüÉÕ¤±¤ÇÆþÅÞ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤ÏµîÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç2¡ó°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢½êÂ°¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
ºßÂð°åÎÅ,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Í¥¸,
³ùÁÒ,
ÇÛÀþ,
¿ÀÆàÀî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°