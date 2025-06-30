7月2日（水）に大井競馬場で行われる、帝王賞（Jpn1・4歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。上半期ダートの総決算。JRAからは6頭。フェブラリーステークス3着のミッキーファイトは2枠2番へ。ドバイ帰りのウィルソンテソーロ、右回りなら安定しているノットゥルノなど地方勢含めて好メンバーが揃った。

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上半期ダートの総決算

1枠1番 ヒーローコール（牡5・浦和・小久保智）山中悠希

2枠2番 ミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）C.ルメール

3枠3番 アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）松山弘平

3枠4番 シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）吉原寛人

4枠5番 ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）矢野貴之

4枠6番 ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）三浦皇成

5枠7番 オピニオンリーダー（牡5・浦和・小久保智）本田正重

5枠8番 ヴィアメント（せん8・大井・藤田輝信）R.クアトロ

6枠9番 メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）浜中俊

6枠10番 ミックファイア（牡5・大井・渡辺和雄）御神本訓史

7枠11番 キタノヴィジョン（牡8・大井・渡辺和雄）石川倭

7枠12番 ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）川田将雅

8枠13番 グランデマーレ（牡8・大井・高岩孝敏）本村直樹

8枠14番 ノットゥルノ（牡6・美浦・中舘英二）武豊