ÃÏ°èÅ¸³«¤Î¼õ¤±»®Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤Ç¶¨µÄ¡¡¸øÎ©Ãæ¤ÎÉô³èÆ°²þ³×¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤â
¡¡¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡ÖÄ´ºº¸¦µæ¶¨ÎÏ¼Ô²ñµÄ¡×¤Î½é²ñ¹ç¤¬30Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡ÊÃÏ°è°Ü¹Ô¡Ë¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤òÇ§Äê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÈÊ¸²½Ä£¤Ï¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Î¿®ÍêÀ¤ä»ØÆ³¤Î¼Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÂÎÀ©¤ä³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤¬Í×·ï¤òÀßÄê¡£ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤Ê¤É¤Ç¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¸þ¤±¡¢8·î¤Þ¤Ç¤¢¤È3²óÄøÅÙµÄÏÀ¤·¡¢°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡£