East Of Edenが、2025年春に開催した新体制初のツアー『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』より、3月20日と4月8日の2公演を収録した映像作品を8月20日にリリース。本日6月30日より予約受付が開始した。

本来ツアーファイナルとなるはずだった3月20日の公演は、新メンバー MINA(Ba)が体調不良により欠席という事態に。その後、急遽追加された4月8日の公演では5人が揃い、Yuki(Gt)の産休前ラストのワンマンステージでもある、特別な一夜となった。

本作には、この2公演を完全収録し、ツアーのリハーサルや公演の直前、直後のインタビューを含む約30分のメイキング映像も収められる。

また、DVD/Blu-rayの通常仕様に加え、ワーナーミュージック・ストア限定の豪華盤も登場。ライブ写真を使用したフォトカード(5枚)、オリジナルのカセットホルダー、バンドロゴ入りピンズの3点グッズ、さらに80ページブックレットが付属する。

(文=リアルサウンド編集部)