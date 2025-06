ボーカルliaが自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmの新曲「虚飾のキス」が、7月3日から放送される読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』のオープニング曲を務めることは既報の通り。同楽曲が7月10日にデジタルリリースされることが決定した。 新曲「虚飾のキス」は、同ドラマのために書き下ろした楽曲で、疾走感あふれるスリリングなロックサウンドと、切なくもシニカルな歌詞が光るナンバーとなっている。なお、7月1日21:30から放送のshallm初の地上波レギュラーラジオ番組TOKYO FM『シャルム・ワンダー・スペース』にて、「虚飾のキス」フルサイズ音源がどこよりも先駆けて先行公開される予定だ。 shallmは7月より自身初となるツアー<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆>を開催することが決定している。7月5日に北海道・SPiCE、7月19日に大阪・梅田Shangri-La、8月11日に 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催される同ツアーでは新曲「虚飾のキス」をライブ初披露するとのことだ。 以下に「虚飾のキス」に関するshallmのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「飾り立てた言葉の奥に隠れたもの言わなかったのではなく、言えなかったこと見せたくない傷や揺れる心を抱えながらそれでも誰かを想う気持ちを描きました。 虚飾の向こう側にある、本当の気配を感じてもらえたら嬉しいです」 ◆ ◆ ◆ ■新曲「虚飾のキス」2025年7月10日(木)配信開始配信リンク:https://shallm.lnk.to/kyosyokuPR※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』オープニング曲 ■読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』2025年7月3日(木)スタート読売テレビ・日本テレビ系全国ネット(30局)プラチナイト枠:毎週木曜日よる23:59〜24:54 全10話▼出演伊原六花、佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS)、渡邊圭祐原作:長江俊和 『恋愛禁止』 (角川ホラー文庫/KADOKAWA刊)主題歌:IS:SUE「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」(UNIVERSAL SIGMA / LAPONE GIRLS)オープニング曲:shallm「虚飾のキス」(ユニバーサル ミュージック) ■<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆>7月05日(土) 北海道・SPiCEopen16:30 / start17:00(問)マウントアライブ 050-3504-87007月19日(土) 大阪・梅田Shangri-Laopen16:30 / start17:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-8888月11日(月祝) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROopen16:15 / start17:00(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/▼チケット前売 ¥5,000(税込/ドリンク代別)前売 学割 ¥3,000(税込/ドリンク代別)年齢制限:未就学児入場不可 関連リンク ◆shallm オフィシャルサイト◆shallm […]

The post shallm、ドラマ『恋愛禁止』オープニング曲「虚飾のキス」をデジタルリリース決定「虚飾の向こう側にある、本当の気配を」 first appeared on BARKS.