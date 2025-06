GOOD BYE APRILが、7月2日にリリースするデジタルシングル「リ・メイク」のミュージックビデオを、同日20時よりYouTubeプレミア公開する。 「リ・メイク」MVは、GOOD BYE APRILのメジャーデビュー曲「BRAND NEW MEMORY」のMVを手がけた映像作家の川田勝一が再びディレクションを担当。キャストには、GOOD BYE APRILがエンディングテーマを担当したTVドラマ『バツコイ』(テレビ東京系)に出演した俳優・渡部秀と、本作がMV初出演となる女優・朝川玉望が恋人役で出演している。なお、渡部秀のMV出演は、Saucy Dog「ゴーストバスター」以来、約7年ぶりとなる。 また、MV公開後より、ビデオ内でも実際に使用されたポラロイド写真がプレゼントされるX(旧Twitter)投稿キャンペーンも行われる。 さらに、プレミア公開直前にはバンドメンバーによるInstagramライブも配信予定。メンバーと共にMVを鑑賞し、感想をXに投稿してポラロイド写真をゲットしてもらいたい。 GOOD BYE APRILは本作を引っ提げ、8月31日より東名阪ツアー<GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON>を開催する。 ◾️メジャー6thデジタルシングル「リ・メイク」2025年7月2日(水)リリースPre-add / Pre-save:https://lnk.to/pre_remake ◾️東名阪ツアー<GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON> ・2025年8月31日(日)愛知・NAGOYA JAMMIN’・2025年9月5日(金)大阪・BananaHall・2025年9月13日(土)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE ◆チケット・前売料金 ¥6,500(税込)全自由席・発売スケジュールFC会員先行(bitfanチケット):6月25日(水)12:00〜7月1日(火)23:59オフィシャル先行(e+):7月2日(水)12:00〜7月12日(日)23:59プレイガイド 一般発売:7月13日(土)10:00〜 ◾️ライブ詳報 <コアラモード.× GOOD BYE APRIL Acoustic 2man Live “PASTEL HOUR”>2025年7月5日(土)東京・王子Music Lounge ※SOLD OUT […]

