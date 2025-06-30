¿å¤¬¤á¤ÏÂç¾æÉ×¡©²Ï¸ý¸Ð¤Ë°ÛÊÑ¡¡¡È¶õÇß±«¡Éµ¤Ì£¤Ç²ÆÌîºÚ¤ÎÀ¸°é¡¦²Á³Ê¤Ë¤âÂÇ·â¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¤Ë¤â±Æ¶Á¤«¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÇß±«¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÔ½ëÂ³¤¤ÇÈª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ê¤É¤Ï±«¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¿åÉÔÂ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿åÉÔÂ¤È¹â²¹¾ã³²¤Ç¶Ì¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×
¡È¶õÇß±«¡É¤ÇÌîºÚ¤ÎÀ¸°é¡¦²Á³Ê¤ËÂÇ·â
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤¬ÇÀºîÊª¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë¾®»³ÇÀ±à¤ÎÌîºÚ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ï±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤º¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¿§¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ï¡Ö½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÇÜ¤Î5000ËÜ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®»³ÇÀ±à¤Î¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤ÏÀä¹¥Ä´¡£½ë¤±¤ì¤Ð½ë¤¤¤Û¤É´Å¤ß¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¥À¥¤¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î30Æü¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2½µ´ÖÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¢§¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÌó60±ß¢¬¡Ê°ì¶Ì158±ß¡Ë¡¢¢§¥¥å¥¦¥ê¤ÏÌó50±ß¢¬¡Ê°ìÂÞ198±ß¡Ë¡¢¢§¥È¥Þ¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é²Á³Ê¾å¾º¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹â²¹¡¦¶õÇß±«¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¨¥À¥Þ¥á¤ä½©¤Î¥µ¥È¥¤¥â¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±«ÎÌ¾¯¤Ê¤¯»³Íü¡¦²Ï¸ý¸Ð¤Ë¤â¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡Ä¡¡
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»³Íü¸©¤Î²Ï¸ý¸Ð¤Ç¤Ï¡¢º£¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï»þ¤Î²Ï¸ý¸Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¸Ð¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ¥¤Ç¤·¤«ÅÏ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£6·î19Æü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÎ¦Â³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£30Æü¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Ç¤Î²Ï¸ý¸Ð¤Î¿å°Ì¤Ï¡¢6·î¤ÎÊ¿¶ÑÈæ¡ÊÄ¾¶á5Ç¯´Ö¡Ë¤Ç-1.17m¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Íü¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÅß¾ì¤Ï¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Çß±«¤Î±«¤Ç¿å°Ì¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È9·î¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¸ý¸Ð¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÅ¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KBH²Ï¸ý¸Ð¥Ü¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥¹¥ï¥ó¥Ü¡¼¥È¤ÎÂÔµ¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢8çÛÃæ3çÛ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1Âæ500kg¤Û¤É¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¸Ð¤ËÌá¤·¤¿¤ê°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
KBH²Ï¸ý¸Ð¥Ü¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÄ®ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¤¬ÈËË»´ü¡£¥Ü¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¶õÇß±«¡É¤Ç´ØÅì¤Î¿å¤¬¤á¤ÏÂç¾æÉ×?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ØÅì¤Î20Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµ¤¾ÝÄ£¤è¤ê¡¡29Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¡Ë
¢§Á°¶¶:88%
¢§±§ÅÔµÜ:97%
¢§¿å¸Í:112%
¢§¤µ¤¤¤¿¤Þ:92%
¢§Åìµþ:51%
¢§²£ÉÍ:49%
¢§ÀéÍÕ:47%
¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
´ØÅì¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡È¶õÇß±«¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿å¤¬¤á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤Î¿å¸»¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¡Ä
¡Ú¼óÅÔ·÷¤Î¿å¸»¡Û¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉHP¤è¤ê¡Ë
¢§Íøº¬Àî¿å·Ï¡Ê¾åÎ®¡Ë:118%
¡ÊÌðÌÚÂô¤Ê¤É9¥À¥à¹ç·×¡Ë
¢§Íøº¬Àî¿å·Ï¡Êµ´ÅÜÀî¡Ë:112%
¡ÊÀîËó¤Ê¤É4¥À¥à¹ç·×¡Ë
¢§¹ÓÀî¿å·Ï:103%
¡ÊÂìÂô¤Ê¤É4¥À¥à¹ç·×¡Ë
¢§Â¿ËàÀî¿å·Ï:86%
¡Ê¾®²ÏÆâ¥À¥à¡Ë
¢§ÁêÌÏÀî¿å·Ï:101%
¡ÊµÜ¥öÀ¥¤Ê¤É3¥À¥à¹ç·×¡Ë
¼Â¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥À¥à¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤ÎÊ¿¶Ñ¤ËÈæ¤Ù¡¢¸½ºß¤ÎÊý¤¬Ãù¿åÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¢§Åß¤Î»þ´ü¤Ë»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Àã²ò¤±¿å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¢§5·î¤Î±«ÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥À¥à¤Î¿å¤¬¡È²¹Â¸¡É¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¥À¥à¤ÎÊüÎ®¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ë?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Çß±«ÌÀ¤±¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
À¾ÆüËÜ¤ÏµÏ¿Åª¤ËÁá¤¯¡¢6·î27Æü¤ËÇß±«ÌÀ¤±È¯É½¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¾ÆüËÜ¤Ï20Æü¤¯¤é¤¤Áá¤¤¤Ç¤¹¤«?
²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
ËÜÍè¤Ï7·îÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¡Û
¢§´ØÅì¹Ã¿®:7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤´¤í
¢§Åì³¤:7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤´¤í
¢§ËÌÎ¦:7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í
¢§ÅìËÌ ËÌÉô:7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤´¤í
¢§ÅìËÌ ÆîÉô:7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤´¤í
¤³¤ÎÀè¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï¾¯¤·´¨µ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½µËö¤«¤éÍè½µ½é¤á¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Çß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢À²¤ì¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤¬7·î19Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤ÎÀè¤Ï¹â²¹¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«ÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤«Í½ÁÛ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
7·î¤Î±«ÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤á¤Ë¤¤Æ¡¢7·îÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£