欧州株　英独仏指数はいずれもマイナス圏、米関税政策めぐる不透明感を意識
東京時間19:40現在
英ＦＴＳＥ100　 8783.49（-15.42　-0.18%）
独ＤＡＸ　　23977.96（-55.26　-0.23%）
仏ＣＡＣ40　 7687.65（-3.90　-0.05%）
スイスＳＭＩ　 11955.74（-24.64　-0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44342.00（+217.00　+0.49%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6251.25（+27.50　+0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　22904.00（+152.50　+0.67%）

　7月9日の米相互関税期限をあと10日程度に控えている。トランプ大統領の言動などが不確実なことが、市場に不透明を広げているようだ。