欧州株 英独仏指数はいずれもマイナス圏、米関税政策めぐる不透明感を意識 欧州株 英独仏指数はいずれもマイナス圏、米関税政策めぐる不透明感を意識

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欧州株 英独仏指数はいずれもマイナス圏、米関税政策めぐる不透明感を意識

東京時間19:40現在

英ＦＴＳＥ100 8783.49（-15.42 -0.18%）

独ＤＡＸ 23977.96（-55.26 -0.23%）

仏ＣＡＣ40 7687.65（-3.90 -0.05%）

スイスＳＭＩ 11955.74（-24.64 -0.21%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間19:40現在

ダウ平均先物SEP 25月限 44342.00（+217.00 +0.49%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6251.25（+27.50 +0.44%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 22904.00（+152.50 +0.67%）



7月9日の米相互関税期限をあと10日程度に控えている。トランプ大統領の言動などが不確実なことが、市場に不透明を広げているようだ。

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