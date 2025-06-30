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Wataru¡Çs first goal for the Reds #OnThisDay in 2023 pic.twitter.com/jaLqbaPAkz— Liverpool FC (@LFC) October 26, 2024