「roger that」の意味は？返事をするときに使えたらかっこいい！【1分英会話】

正解は「了解」でした!

「roger that」は、無線通信などで使われる言葉で、相手からのメッセージを受け取ったことを表します。

軍隊や警察などでよく使われる表現ですよ。

A:「Keep your phone on in case we need to contact you.」

(連絡が取れるように電話の電源は入れておいてください。)

B:「Roger that.」

(了解。)