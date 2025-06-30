²ÖÅÄÍ¥°ì¤¬´°Á´ÈÝÄê¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¤è¤ë·¤¿¦¿Í¤Î»Õ¾¢¡ÖÄï»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×19Ç¯ÊóÆ»
¸µµ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤Î²ÖÅÄ¸÷»Ê»á¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢·¤¿¦¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¡Ê29¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ò¤á¤°¤ë°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤ò¥ê¡¼¥ëÆ°²èÆâ¤Ç´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ï¥Ê¥À¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·¤¿¦¿Í¤Î¡Ö»Õ¾¢¤ËÄï»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Î°ìÉô¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢½÷À¼«¿È¤Î¡Ø»ä¤Î»Õ¾¢¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¡¢»Õ¾¢¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢²ÖÅÄÍ¥°ì¤Ï»ä¤ÎÄï»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»ö¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢19Ç¯1·î¤Ë½÷À¼«¿È¤¬Êó¤¸¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§»þÂå¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¤ªÃë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Í¼Êý¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»þ´Ö¤Ç¤¤¤¦¤ÈÄ«¡£»Õ¾¢¤ÎÊý¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤½¤Îµ»ö¤Ï²¿¤À¡©¡¡²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤«Íè¤Æ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÅú¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤ªÁ°¡¢ÆüËÜ¤«¤é½Ð¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÆ¨¤²¤ÆÍè¤¤¡£²¶¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Îµ»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢ºÛÈ½¤ÇÀï¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÛÈ½¤ÇÀï¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê·¤¿¦¿Í¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÜ¤ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Î·¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½¤¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£Æü¤âÈà¤ÎÄï»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÖÅÄ¤Ï26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡×¤È¤·¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î11Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤ã½ª¤ï¤ê¡×¡Ö»ä¤ÎÂç¾¡Éé¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸µ¤ËÈþµÓ¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·¤¤ò»ä¤Î11Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î±ÑÃÎ¤ò¤Ä¤á¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¡ÖMr¡¥HANADA¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£