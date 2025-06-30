【30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 7月26日 発売予定 価格：5,060円

　BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像を公開した。発売は7月26日を予定しており、価格は5,060円。

　本製品は、ゲーム「アイドルマスター」より「天海春香」が20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った姿を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットでプラモデル化したもの。

　今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、マイクをこちらに向けながらウインクをする天海春香が描かれたデザインとなっている。

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