「アイドルマスター」よりプラモデル「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像初公開！7月26日発売予定
【30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 7月26日 発売予定 価格：5,060円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像を公開した。発売は7月26日を予定しており、価格は5,060円。
本製品は、ゲーム「アイドルマスター」より「天海春香」が20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った姿を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットでプラモデル化したもの。
今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、マイクをこちらに向けながらウインクをする天海春香が描かれたデザインとなっている。
【毎月30日は #30ミニッツの日】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) June 30, 2025
30 MINUTES LABELの楽しさを
みなさまで共有する「30ミニッツの日」
今回は7月発売の天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)の #パッケージ画像初公開🥰
遂に来月発売です❣️
ブレインの皆さん、お楽しみに👍#idolmaster #アイマス20周年イヤー #30MS pic.twitter.com/243429w0PK
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