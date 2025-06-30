¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ª¾åÌî±Ø¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡ª»¥ËÚ¤Þ¤ÇÊÒÆ»16»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡£¥Ä¥¢¡¼ÀìÍÑ¤ÎÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ª¾åÌî±Ø¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡ª»¥ËÚ¤Þ¤ÇÊÒÆ»16»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡©
µ¼Ô
¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤¬¾åÌî±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤¤Û¤ÉÅþÃå¤·¤¿¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¡£¤³¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄ¹Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤È¶¦¤ËºÇ¸å¤ÎÎ¹¤ò¤·¤¿¾èµÒ¤é¤Ï¡Ä
¾èµÒ
¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¹æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¾åÌî¤È»¥ËÚ¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¤Þ¤Ç¤Ï16»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ë²Ú¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁ´¼¼¸Ä¼¼¤ÎµÒ¼Ö¤ä¡¢¿©Æ²¼Ö¤Ç¤Ï²ûÀÐÎÁÍý¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾èµÒ¤ËÍ¥²í¤ÊÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤ÇÄê´ü±¿¹Ô¤ÏÇÑ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¢¡¼ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤êº£²ó¤ÎµÇ°¥Ä¥¢¡¼¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀçÂæÈ¯¾åÌî¹Ô¤¤Î¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾èµÒ
¡Ö¡Ø¤¢¡¢ºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤Èº×¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¡×
¤½¤·¤ÆÀµ¸á¤´¤í¡Ä
¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤¬º£¡¢ÀçÂæ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×
¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î»Ñ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¿Í¤â¡£ÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¥Õ¥¡¥ó
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¤è¤¯Ç®¿´¤ËÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¡¢¤è¤¯»£¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ±Ø¤«¤é¤ÎÄ¹Î¹¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤¬Àè¤Û¤ÉÅþÃå¡£Â¿¤¯¤Î¾èµÒ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¿²ÂæÎó¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£