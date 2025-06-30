¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¡²ÐÍËÀèÈ¯¡ÄÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿ºå¿À¡¦¿¹²¼¤È¤âÂÐÀï¡Ö°ìÈÖÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡£··î£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Îµð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£°Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£²£´Æü¡á£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç£µ²óÅÓÃæ£¹°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£µ¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÝÂê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÄÙ¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤«¤é¥«¡¼¥É½éÀï¤Î²ÐÍËÆü¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö½µ¤Î½é¤á¤Ç¡¢¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡ËÃæ·Ñ¤®¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ°Ê¾å¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¦ÏÓ¤é¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨£´·î£±£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¡¢£±¡½£±¤Î£¸²óÅÓÃæ°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ì¹¥µß±ç¤òÈäÏª¡£¡Ö¡Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë±þ±ç¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±µå¾ì¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤¬¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸×ÂÇÀþ¤Î¼çË¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÂç»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¿¹²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¹²¼¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£