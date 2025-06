【コスパ「ダンジョン飯」新作グッズ】 9月下旬 発売予定

マルシル「ヤダーッ」コミック皿

【拡大画像へ】

コスパは、マンガ「ダンジョン飯」の新作グッズを発表した。発売日は9月下旬を予定しており、予約受付中。

今回発表されたのは「ダンジョン飯」に登場するマルシルのTシャツや、料理を食べながら作品の世界観も楽しめる「コミック皿」、「歩き茸」がプリントされた新作アイテムなど。なお、商品の予約はコスパのオンラインストアで行なえる。

□COSPA(コスパ)「ダンジョン飯」商品情報のページ

カブルー「思ったよりヤバイのが出てきたなどうすんだこれ」コミック皿

マルシルの「こりッごり!!」 Tシャツ

マルシルの石化ツッコミ Tシャツ

歩き茸 ニュースペーパーバッグ

歩き茸 ドライTシャツ

(C)COSPA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)九井諒子・KADOKAWA 刊/「ダンジョン飯」製作委員会