1995年の第1作公開以来、世代を超えて愛され続けてきた『トイ・ストーリー』シリーズが公開30周年を迎えることを記念して、『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめる期間限定スポットが各地に登場する。■東京スカイツリー東京スカイツリーでは、7月17日から10月31日までの期間限定で「イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE」を開催。『トイ・ストーリー』シリーズ30年の歴史を振り返りながら、新たな発見も楽しめる内容になる予定だ。

東京スカイツリーの展望台を“雲の上の子ども部屋”に見立て、そこに遊びに来たキャラクターたちを表現したキービジュアルを軸にしたコンセプトで、地上450メートルの天望回廊を中心に『トイ・ストーリー』の世界観に浸れる展示装飾や、キャラクターと撮影できるフォトスポットを設置。さらに、東京スカイツリーでしか手に入らないオリジナルグッズや期間限定のカフェメニューも販売。地上350メートルの天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像の上映や、『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、東京スカイツリーならではの盛りだくさんの内容が用意されている。■「トイ・ストーリー」OH MY CAFE映画の世界観をたっぷりと楽しめるスペシャルカフェが、東京・大阪・愛知の3都市で期間限定オープン。ウッディやバズ、エイリアンなどおなじみのキャラクターたちがモチーフとなった、見た目も楽しいオリジナルメニューと、映画の中に入り込んだような空間で、特別なひとときを楽しむことができる。OH MY CAFE限定のオリジナルグッズも多数登場。ここでしか手に入らない、ファン必見のアイテムに注目だ。予約は公式サイト(7月11日正午に公開)にて、7月11日午後6時より可能となる。日程:東京:7月25日〜9月15日大阪:7月25日〜9月15日愛知:8月7日〜9月21日開催店舗:東京:OH MY CAFE(表参道ヒルズ)大阪:Collabo_Index SHINSAIBASHI愛知:BOX cafe&space グローバルゲート2号店■ラウンドワン全国のラウンドワンでは『トイ・ストーリー』30周年を記念したプライズ全11アイテムを展開。うるうるした瞳がポイントの“うるりぃみぃ”シリーズから『トイ・ストーリー』のマスコットが登場。映画のシーンやキャラクターたちをイメージした雑貨で大好きなキャラクターとの思い出に浸ることができる。店舗では指定のアプリを使ってクレーンゲームを500円プレイするとコレクタブルステッカーをプレゼント(プレゼントは8月31日まで)。■TOYLO PARKタカラトミーのオリジナルショートムービー「トイ・ストーリー 日本の彼方へさあ行くぞ!」の世界を再現した特別なおもちゃ売り場がららぽーと横浜のTOYLO PARKに登場。城下町をテーマにした装飾で、和装のウッディたちを見つけよう。おもちゃになりきれるフォトスポットや、ショートムービーの上映も実施。期間は8月2日〜8月24日。■スタジオアリス ディズニーキャラクター撮影「トイ・ストーリー」 思い出のプレイルーム「トイ・ストーリー30周年」に合わせて新しい撮影背景が登場。「トイ・ストーリー」を見て育った大人世代も家族そろって心に残る一枚を残すことができる。期間限定でフォトマグネットシートプレゼントのキャンペーンも開催。