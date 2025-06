久保田利伸の最新曲「諸行は無常」のミュージックビデオが公開となった。 ◆「諸行は無常」MV 6月21日よりデビュー40周年イヤーに突入した久保田利伸。「諸行は無常」MVでは“春夏秋冬”をテーマとし、監督MESSが繰り返す一年を彩り豊かにユニークに表現している。 春夏秋冬を感じされるセットや大きなLEDをバックに陽気にパフォーマンスする久保田利伸。その空間の中は様々なギミックが盛り込まれており、これまでに見たことのないPOPでかつ不思議で楽しい世界観に吸い込まれていく。久保田とダンサーたちとのコラボレーションも見ていて楽しい仕上がりだ。 また、デビュー40周年を記念して9月10日にベストアルバムのリリースが発表となった。40周年を彩るベスト盤は2作が予定されており、その第一弾となる。 CITIZEN CMソング「the Beat of Life」に代表される配信でしか聴けなかった楽曲はもちろんのこと、最新曲「諸行は無常」(テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』EDテーマ曲)「Brand New Eyes」(『ネスカフェ ゴールドブレンド』CMソング)を含む、2013年〜現在までにリリースされた人気楽曲を集めた『BADDEST 検戮函∋代を超えて愛され続ける多くの名曲から選びに選んだ『Timeless Hits』の2枚組。初回生産限定盤には門外不出スペシャル映像が収録されるとのことだ。 久保田利伸は今秋9月13日から40周年アニバーサリーツアーをスタート。全国30ヶ所35本のホールツアーに加え、2026年春から静岡・名古屋・大阪・東京でのアリーナツアーも控えている。 Digital Single「諸行は無常」 2025年6月20日配信リリース https://kubotatoshinobu.lnk.to/Shogyouwamujou ベストアルバム『THE BADDEST 検Timeless Hits』 2025年9月10日リリースhttps://kubotatoshinobu.lnk.to/THEBADDEST4 ■初回生産限定盤A SECL-3230〜3232・CD2枚組+BD ¥6,500(税込)<特典映像>Special Movie “佐藤さん、いつものでよろしいですか?Tourダイジェスト+素顔の久保田2025前半戦” ■初回生産限定盤B SECL-3233〜3235・CD2枚組+DVD ¥6,000(税込)<特典映像>Special Movie “佐藤さん、いつものでよろしいですか?Tourダイジェスト+素顔の久保田2025前半戦” ■通常盤 SECL-3236〜3237・CD2枚組 ¥4,500(税込)各チェーン別特典・Amazon.co.jp … メガジャケ・タワーレコード … オリジナルA4クリアファイル・楽天ブックス … オリジナルクリアポーチ・セブンネットショッピング … オリジナルトート型エコバッグ・HMV … オリジナルA5クリアファイル・TSUTAYA … オリジナルB3カレンダーポスター・SonyMusicShop … オリジナルミニタオル・久保田利伸 応援店特典 … オリジナルCD型ステッカー ▼ご予約・ご購入はこちらhttps://kubotatoshinobu.lnk.to/THEBADDEST4 【注意事項】※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 <Toshinobu Kubota […]

