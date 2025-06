福山雅治が6月30日に「クスノキ-500年の風に吹かれて-」を配信リリースした。本楽曲のミュージックビデオが30日19時より、福山雅治 公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。 今回の映像は、国内外で高く評価されている画家 junaidaが楽曲に触発され描き下ろした絵画「KUSUNOKI」をもとにしたアニメーション作品。字幕対応で英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、アラビア語、マレー語、インドネシア語、タイ語に対応する。 本作品についてjunaidaは「今の子どもたちがいつか大きくなったとき、この絵とともに、この歌のことを覚えていてくれたら、ほんとうにうれしいです。」とメッセージを寄せた。また、今回のアニメーション作品は来月から開催される長崎県美術館でも特別展示<クスノキ/福山雅治×junaida>で原画と共に観ることができる。 福山は2014年に被爆樹木を題材にした原曲「クスノキ」を発表。この楽曲は、爆心地から約800メートルの地点、長崎市の山王神社に現存する樹齢 500年以上とも言われる“被爆クスノキ”を題材に、そのクスノキの視点を通して「すべての生命が等しく生きられる世界」への願い、「生命の尊さ、逞しさ」というメッセージが描かれている。被爆80年を迎えた今年、福山が“みんなで歌えるように”と合唱隊やオーケストラを加え、自身のボーカルレコーディングも新たに行い新録された。 なお、楽曲配信の利益の一部は「長崎クスノキプロジェクト」を通して長崎市の【クスノキ基金】に寄付される。 「クスノキ-500年の風に吹かれて-」 2025年6月30日 配信スタートhttps://masaharufukuyama.lnk.to/kusunoki2025 「クスノキ-500年の風に吹かれて-」 ミュージックビデオクレジット 作詞・作曲:福山雅治編曲:福山雅治・井上鑑 絵:junaida監督:稲葉卓也アニメーション:石橋広海・八百悟志・中根有梨紗・松村麻郁・森本眞生・矢内厚子コンポジット:石橋広海タイトルデザイン:名久井直子アニメーションプロデューサー:大嶋美穂 (Paper Boat)プロダクションマネージャー:斉藤理宇 (Paper Boat)プロデューサー:松本紀子(ドワーフ)制作:ドワーフ 長崎県美術館特別展示<クスノキ/福山雅治×junaida> 会期|2025年7月5日(土)〜8月31日(日)会場|長崎県美術館/常設展示室第4室https://www.nagasaki-museum.jp ▼「長崎クスノキプロジェクト」長崎に現存する「被爆樹木」の保全、保護を行い、その存在を広く認知してもらうことで、戦争の記憶、被爆の実相を伝え、命の逞しさ、平和への願いを次世代へとつないでいくプロジェクト。https://nagasaki.kusunoki-project.jp/page/ 関連リンク ◆「クスノキ-500年の風に吹かれて-」特設サイト◆福山雅治 オフィシャルサイト

