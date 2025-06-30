¤¤ç¤¦¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡ª¹áÀî¸©°½ÀîÄ®ÂìµÜ¤Ç35.5¡î¡¡²¬»³¸©Èþºî»Ôº£²¬¤Ï37.0¡î¤È6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¡Ú30Æü¡Û
¤¤ç¤¦(30Æü)¡¢¹áÀî¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤ç¤¦¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡ª¹áÀî¸©°½ÀîÄ®ÂìµÜ¤Ç35.5¡î¡¡²¬»³¸©Èþºî»Ôº£²¬¤Ï37.0¡î¤È6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¡Ú30Æü¡Û
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï°½ÀîÄ®ÂìµÜ¤Ç35.5¡î¡¢¹â¾¾¤Ç¤â34.8¡î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢½ë¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¬Æü»±¤ä·ÈÂÓ·¿¤ÎÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤Ç½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢Èþºî»Ôº£²¬¤Ç37.0¡î¤È6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¡¢²¬»³¤Ï36.2¡î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£