µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤Ë
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¡¢¸ø³«24Æü´Ö¤Ç¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤Ë
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½ºî¡£²ÎÉñ´ì³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜ»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖÂè69²ó·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡×¤È¡ÖÂè14²óÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¸ø³«10Æü´Ö¤Ç¶½¼ý11.9²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢24Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ32²¯±ß¤ò±Û¤¨¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï231Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ø³«3½µÌÜ(6/20¡Á6/22)¤Ë¤·¤Æ½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Àè½µ¤ËÂ³¤¡¢¸ø³«4½µÌÜ(6/27¡Á6/29)¤â½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¡¢V2¤òÃ£À®¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
6·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÈÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖËö±Ê¤¯¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ÈË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î9¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)µÈÅÄ½¤°ì/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢Âè30²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¸¶ºî¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Âè84²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤Ë
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½ºî¡£²ÎÉñ´ì³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜ»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖÂè69²ó·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡×¤È¡ÖÂè14²óÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÈÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖËö±Ê¤¯¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ÈË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î9¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)µÈÅÄ½¤°ì/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢Âè30²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¸¶ºî¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Âè84²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£