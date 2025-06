【レポート】本田仁美（SAY MY NAME・HITOMI）“SHEIN”の夏シーズンモデルに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「普段は挑戦しない個性的なファッションにもチャレンジでき、新しい冒険をしたような気分です」(HITOMI)

ファッション&ライフスタイルの総合ネット通販サービス「SHEIN」は、東京・表参道のRAND表参道にて『SHEIN 2025年度 夏シーズンモデル プレス発表会』を開催。本発表会では、日韓でアーティストとして活躍中のSAY MY NAMEのHITOMIこと本田仁美の「SHEIN 2025年度 夏シーズンモデル」就任が発表され、SHEINとのコラボレーションアイテムを初披露た。

当日は、開会の挨拶に続き、今年SHEINが公表した「消費者志向自主宣言」と「ESGレポート」を踏まえ、今後の取り組みについて説明。その後、HITOMIが登場し、韓国と日本それぞれのテイストを反映したファッションコーディネートを披露。今回、SHEIN×HITOMIコラボアイテムのポイントを語り、ダンスチャレンジも披露した。

HITOMIのトークセッションでは、今回のコラボコレクションについて「普段は挑戦しない個性的なファッションにもチャレンジでき、新しい冒険をしたような気分です。コラボ動画の撮影も楽しく行えました」と笑顔でコメント。さらに「今回の就任を機に、手軽に楽しめる旬のスタイルを提案・発信していきたいです。自分らしく楽しめるファッションを見つけながら、皆さんと共有していきたいと思います」と、シーズンモデル就任への意気込みを語った。

また、今回のコレクションの特長については「夏らしい抜け感があり、カジュアルから個性的なコーディネートまで幅広く楽しめます。アイテム同士を自由に組み合わせられるのも魅力です」と述べ、終始会場は和やかな雰囲気に包まれていた。

■コラボ記念!HITOMI直筆サイン入りグッズとコーディネートが当たるプレゼントキャンペーンを発表

さらに、HITOMIの直筆サイングッズと着用コーディネートが抽選で当たるプレゼントキャンペーンの実施を発表。イベント終了後には、ショールーム「SHEIN TOKYO」にて、SHEINの人気トレンドショップ「FRIFUL(フリフル)」「Dazy Weekend(デイジーウィークエンド)」をはじめとする5つのトレンドショップから20コーデのプレビューが行われた。

■東京・原宿にあるショールーム「SHEIN TOKYO」が期間限定で「SHEIN × HITOMI」のコラボデザインに!

東京・原宿のショールーム「SHEIN TOKYO」は、期間限定で「SHEIN × HITOMI」コラボデザインにリニューアル。あわせて、HITOMIんコラボのコーディネートを期間限定で展示する。

HITOMIも同ショールームに来店。コラボコレクションを楽しむとともに、直筆サインもした。

■シーズンモデル就任記念!6月20日よりキャンペーンスタート

HITOMIさのSHEIN 2025年度 夏シーズンモデル就任を記念して、SHEIN JAPAN初となるフォトカードキャンペーンやショールーム限定のアルバムキャンペーン、シーズンモデル就任記念クーポンでお得にSHEINの商品が購入いただけるキャンペーンを実施。

さらに、SHEIN公式SNSで指定ハッシュタグを付けて投稿した人のなかから抽選で、SHEINでご利用いただける30,000円分のギフトカードや、HITOMI着用コーディネートがプレゼントすされる。詳細はキャンペーンサイトで。

キャンペーン詳細はこちら

https://jp.shein.com/campaigns/sheinxhitomi

特設サイト

https://jp.shein.com/campaigns/sheinxhitomi

SAY MY NAME OFFICIAL SITE

https://saymyname.jp/