キャンペーン：最大5,000円還元の「トキナーレンズキャッシュバックキャンペーン」 「FiRIN 100mm F2.8」「atx-m 11-18mm F2.8 E」「SZX 400MM」など対象
キャンペーン：最大5,000円還元の「トキナーレンズキャッシュバックキャンペーン」 「FiRIN 100mm F2.8」「atx-m 11-18mm F2.8 E」「SZX 400MM」など対象
株式会社ケンコー・トキナーは、トキナーブランドの交換レンズの購入・応募者に所定の額をキャッシュバックするキャンペーンを7月1日（火）から開始する。
対象製品を購入すると、3,000円分または5,000円分のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。ミラーレンズ（レフレックスレンズ）も対象に含まれている。
キャンペーン名
トキナーレンズキャッシュバックキャンペーン
キャンペーン期間
2025年7月1日（火）～8月31日（日）
キャンペーン対象製品
5,000円キャッシュバック atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUS atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUS（ホワイトエディション） SZ 600mm PRO Reflex F8 MF SZ 900mm PRO Reflex F11 MF
3,000円キャッシュバック atx-m 11-18mm F2.8 E atx-m 11-18mm F2.8 E（ホワイトエディション） FiRIN 100mm F2.8 FE MACRO SZX 400MM & 2X EXTENDER KIT