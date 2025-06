「ミュージックバンク(字幕付き) #1253」

6月21日にSUGA(シュガ)が除隊し、遂にメンバーの7人全員が兵役を終えたBTS。否が応でもグループ活動再開への気運が高まる中、デビュー12周年記念日となる6月13日には、J-HOPEがデジタルシングル「Killin' It Girl (feat. GloRilla)」をリリース。同日行われた初単独ツアー「j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE'」のアンコール公演(韓国・高陽)には、JUNG KOOK(ジョングク)とJIN(ジン)も登場し"ARMY(BTSのファン)"を熱狂させた。

そんな中、2023年4月の入隊直前に出演した「THE SEASONS〜パク・ジェボムのドライブ」以来、実に2年ぶりに韓国の音楽番組出演を果たしたのが、韓国KBSの音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク #1253」(韓国放送日:6月20日)。世界61の国と地域のiTunesトップソングチャートで首位を獲得している「Killin' It Girl (feat. GloRilla)」を披露し、大人の色気あふれるパフォーマンスを展開した。

BTS・J-HOPE、女性ダンサーとのセクシーなダンスも...(「ミュージックバンク #1253」より) (C)KBS

BTSではダンスリーダーとしてグループを牽引する一方で、ラップラインの一翼を担うJ-HOPE。今年3月から続いたソロシングルプロジェクトを締めくくる「Killin' It Girl (feat. GloRilla)」は、中毒性の高いフックが印象的なHIP HOPナンバーで、一目惚れの瞬間に感じる胸の高鳴りを表現し、魅力的な相手に自然と惹かれていく感情が、率直な言葉で綴られている。

MVが撮影されたタイ・バンコクを思わせる異国情緒にあふれた大掛かりなセットが組まれた"ミューバン"のステージでは、J-HOPEのボーカルのみで構成された"ソロバージョン"をパフォーマンス。よどみなくたたみかける英語での流暢なラップからサビでのメロディアスなボーカルまで、多彩な歌声は安定感抜群で踊りながらとは思えないほど。

大勢のダンサーたちとの群舞もさすがで、特に女性ダンサーと体を寄せ合い、鍛え上げた腹筋が露わになり触られる...というセクシーな振り付けには、客席から悲鳴のような歓声が...。メリハリのあるムーブに加え、ダンサーと視線を絡ませ合う際の妖艶な笑みといった表情管理もピカイチ。"Killin' It Girl"と繰り返されるサビが耳について離れない...そんな没入感を生む、完璧なステージングを見せつけた。

「#1253」には、同じくソロとしてカムバックしたNCTのDOYOUNG(ドヨン)も出演。6月9日にリリースされた2ndアルバム「Soar」からタイトル曲「Memory」を披露し、バックバンドが奏でるロックサウンドに力負けしない伸びのあるボーカルで、爽やかなエモーションを表現した。

また、今週のランキングでは、ATEEZの新曲「Lemon Drop」との一騎打ちを制し、ソロとして地上波音楽番組初の首位を獲得するも、スピーチ中に堪えていた涙があふれ出してしまう一幕も。恒例のアンコールステージでも、歌えなくなってしまったDOYOUNGの代わりにファンが大合唱するという感動的なエンディングが映し出された。

"aespaの妹分"として期待を集めるHearts2Hearts(ハーツトゥハーツ)や、「I-LAND2」出身のizna(イズナ)ら、K-POP第5世代のガールズグループも多数顔を揃えた「#1253」において、キュートな輝きを放っていたのが、番組MC・MINJU(ミンジュ)のいるILLITだ。初のファンコンサート「GLITTER DAY」の直後、6月16日に発売した3rdミニアルバム「bomb」の初動売上が自己最高記録を叩き出した彼女たちは、"ミューバン"でもその勢いを示した。

新譜のタイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」は、その名の通り、つい踊りたくなるようなキャッチーなビートが耳をくすぐるフレンチハウスベースのダンスナンバー。事前のインタビューで、「手をくるくると回して左右に振る」とWONHEEが解説していた振り付けをはじめ、ハイテンポで次々と繰り広げられるダンスは中毒性抜群だ。

初デートのときめきを表したこの曲は、"借りてきた猫"ということわざ(韓国語の発音の英語表記)を由来としており、猫の動きがモチーフに。グリーンの制服姿に"猫耳カチューシャ"を合わせた5人のビジュをはじめ、鳴き声に合わせたMOKA(モカ)の"猫ポーズ"、エンディング妖精でのWONHEEの"にゃんにゃんポーズ"やMINJUの"猫耳ピース"など、随所で飛び出すキュートな仕草には、客席からも大歓声が上がっていた。

文=HOMINIS編集部

