東京女子プロレスに所属する上福ゆき(32)が30日までにインスタグラム更新。米・ニューヨークの名所タイムズスクエアでの記念写真を公開した。

上福はグラビアタレントとして活動しながらも2017年8月にプロレスデビュー。20年11月に第5代インターナショナル・プリンセス王者に輝き、ベルト初戴冠。1メートル73の長身を生かした必殺技のフェイマサーやドロップキックやビックブーツなどでファンを魅了。近年ではシンガポールや中国などアジアの団体にも参戦して活躍している。

自身のインスタグラムで「I came here for first time when i was a high school kid and no one imagined that I’ll come back this place as a wrestler in the future(高校生の頃に初めてここに来たけど、将来レスラーとしてこの場所に戻ってくるなんて誰も想像していなかった)」とタイムズスクエアで笑顔の記念写真を投稿した。

ネットでは「笑顔素敵〜」「格好良すぎ」「めちゃめちゃ可愛い」「Awesome!」「アメリカはいつでも歓迎だよ」などの声がが上がった。