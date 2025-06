U−21欧州選手権“王者”の主将にレヴァークーゼンなどが注目…マンCは契約に買い戻しOPを含める見込み

マンチェスター・シティに所属するU−21イングランド代表MFジェームズ・マカティーに対し、レヴァークーゼンやドルトムントといった複数のクラブが関心を寄せているようだ。29日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在22歳のマカティーはマンチェスター・シティ下部組織育ち。2021年9月にトップチームデビューを果たすと、2022−23シーズンはシェフィールド・ユナイテッドにローン移籍してプレミアリーグ昇格に貢献。翌2023−24シーズンもシェフィールド・ユナイテッドで武者修行を積んだ。

James McAtee put on a show in the U21 EURO final 🙌#U21POTM pic.twitter.com/Gak1Mpx9rl