2025Ç¯6·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤·¤·ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤Ï¡¢4·î18Æü¡Á6·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇÏÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢3·î30Æü¤Ë³¤²¦À±¡¢5·î25Æü¤ËÅÚÀ±¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÂçÀª¤ÇÁû¤°¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£6·î11Æü¤ÎËþ·îº¢¤Ï¥¬¥¹È´¤¤Ç¡¢¿ïÊ¬°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£¤Þ¤¿¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¿´¤Î¤¦¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü¤Î¼é¸îÀ±¤ÎÂÀÍÛ¤Î°ÜÆ°¤Ç¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£28Æü¤Ï¼é¸îÀ±¤Î¿åÀ±¤¬¤·¤·ºÂ¤ËÅþÍè¡£´ë²èÎÏ¤¬ºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤·¤·ºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤Ï¡¢4·î18Æü¡Á6·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇÏÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢3·î30Æü¤Ë³¤²¦À±¡¢5·î25Æü¤ËÅÚÀ±¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÂçÀª¤ÇÁû¤°¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£6·î11Æü¤ÎËþ·îº¢¤Ï¥¬¥¹È´¤¤Ç¡¢¿ïÊ¬°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£¤Þ¤¿¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¿´¤Î¤¦¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü¤Î¼é¸îÀ±¤ÎÂÀÍÛ¤Î°ÜÆ°¤Ç¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£28Æü¤Ï¼é¸îÀ±¤Î¿åÀ±¤¬¤·¤·ºÂ¤ËÅþÍè¡£´ë²èÎÏ¤¬ºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤¡£
7·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹7·î5Æü¤Ë°¦¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢7Æü¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Å·²¦À±¤¬¡ÖÃç´Ö¤äÌ¤Íè¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£°Õ¼±¤Î¹â¤¤Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À5Æü¤Ë³¤²¦À±¡¢13Æü¤ËÅÚÀ±¡¢18Æü¤Ë¤·¤·ºÂ¤Ç¿åÀ±¤¬¡ÖµÕ¹Ô¡×¤È¡¢¡ÖµÕ¹Ô¡×Å·ÂÎ¤âÂ¿¤¯¡¢¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â°Å±À¤¬¡£Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Â¤â¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)